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16:42 (мск), источник: Sputnik.md

Педагоги Молдовы протестуют у парламента

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Преподаватели школ и университетов Молдовы при поддержке профильных профсоюзов протестуют в эти минуты в Кишиневе — перед зданием парламента.

Источник: Sputnik.md

Манифестанты скандируют лозунги «Позор!», «Хотим достойные зарплаты!».

Участников акции перед парламентом насчитывается до 500 человек.

Следующая акция протеста педагогов должна состояться в пятницу с 14.00 до 16.00 у здания правительства.

Профсоюзы остались недовольны тем, что власти повысили зарплату педагогам лишь на 10% и прекратили переговоры с представителями правительства.

«Также мы будет настаивать на смене состава переговорной комиссии, той ее части, что делегировали власти», — отметил председатель Федерации профсоюзов работников образования и науки Думитру Иванов.

Среди требований профсоюзов — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников.

Также преподаватели настаивают на уравнивании ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным минимумом.

Педагоги Молдовы хотят и увеличения до 50 тысяч леев единовременных пособий молодых специалистов при трудоустройстве в случае преподавания в колледжах и профшколах и до 70 тысяч леев, если речь идет о вузовских преподавателях.

Преподаватели ждут от властей и ежегодного перерасчета пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.

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