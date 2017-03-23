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16:59 (мск), источник: УНИАН

В Кабмине сообщили, сколько украинцев попадет под весенний призыв

Кабмин утвердил численность граждан, подлежащих призыву на срочную службу в апреле-мае 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: УНИАН

Из общего числа призывников 9 тысяч 135 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 200 человек — в Национальную гвардию и еще 800 человек — в Государственную специальную службу транспорта.

Как сообщал УНИАН ранее, ВР приняла закон о создании Единого электронного госреестра военнообязанных.

Согласно закону, в Реестр заносятся и хранятся в базе данных Реестра такие сведения о военнообязанных (призывниках) как персональные данные, служебные данные. При этом отмечается, что согласие военнообязанных (призывников) на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

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