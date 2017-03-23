Родители детей дошкольного возраста провели у Министерства образования акцию протеста

Акцию протеста провели в ответ на планы ведомства ввести в детсадах и яслях 42-х дневные летние каникулы.

«Эта кукла символизирует ребёнка, которого, к сожалению, лишат защиты. Родители будут вынуждены оставлять детей либо с бабушками, либо с соседями, либо с неопытной няней. Дети останутся беззащитны перед многочисленными бытовыми угрозами».

Как утверждают родители, ни один работодатель не согласится предоставить мамам отпуск на полтора месяца, чтобы они могли летом присматривать за ребенком, пока закрыт детсад.

«Мы и так постоянно на больничных, а если попросить отпуск на полтора месяца, то на работе нам просто скажут: до свидания».

«Большинство родителей получают зарплату в пределах среднего уровня по экономике. Такие доходы не позволяют нанять няню».

Подготовленный Минобразования регламент предлагает закрывать дошкольные заведения на каникулы не одновременно, а по графику — в разные летние месяцы. Однако сельские жители говорят, что такой подход все равно не решит проблему, которую создает родителям ведомство.

«Соседнее село в десяти километрах от нашего. Кто повезет туда ребенка? Кто заберет? Да, и автобуса может не быть. Они подумали, что в городе, может, такое возможно, а в селах что делать?».

Организаторы и участники акции протеста требуют сократить период отпуска воспитателей с шести до трех недель.

«Нас поставили перед фактом, словно решение уже принято. И вчера и сегодня проходят собрания, на которых родителей предупреждают, что есть закон и сады летом закроют, а родители должны подписать соглашение в обязательном порядке», — сказала глава Ассоциации «Солидарные родители» Алла Ревенко.

Как подтвердили в Министерстве образования, регламент выставлен на общественное обсуждение и пока не прошел процедуру утверждения; в нынешнем году он вряд ли вступит в силу.

«Все работники системы образования имеют право на 42 и даже 62 дня отпуска. Регламент, о котором мы говорим, призван регламентировать отпуска или закрытие детских садов, так как ранее это происходило ад-хок, по требованию мэров. Мы хотим установить, что такие периоды должны совпадать с летними месяцами», — сообщил глава Аппарата министра образования Сергей Богян.

В Молдове насчитывается почти полторы тысячи детских садов и яслей, их посещают 148 тысяч детей.