Валерий Шанцев подписал распоряжение о назначении Андрея Черткова министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области

По его словам, Чертков приступил к обязанностям министра с 22 марта 2017 года. Что касается Андрея Сырова, кандидатура которого была рекомендована на пост министра строительства, то в отношении него принято решение о приеме на работу, но распоряжение о назначении пока не подписано.

Напомним, 21 марта Валерий Шанцев сообщил о том, что освободил заместителей губернатора Антона Аверина, Александра Байера и Дмитрия Сватковского от должностей министров. Аверин освобожден от обязанностей министра строительства, Байер — от обязанностей министра энергетики и ЖКХ, Сватковский — от обязанностей министра социальной политики.

В тот же день стало известно, что на освободившиеся должности ожидаются назначения Алексея Сырова, Андрея Черткова и Андрея Гнеушева соответственно. Кандидатуру Гнеушева глава региона утвердил 21 марта.

СПРАВКА

Андрей Геннадьевич Чертков родился 9 апреля 1969 года в селе Шатки Горьковской области. Окончил Нижегородский государственный педагогический университет по специальности «учитель физики и астрономии», имеет второе высшее экономическое образование — Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия по специальности «экономика и управлении на предприятии». С 1996 по 2010 годы занимал различные должности в коммерческих компаниях.

С 2010 по 2013 годы работал главой администрации Приокского района Нижнего Новгорода. С 2013 по 2015 годы — замглавы администрации Нижнего Новгорода по ЖКХ и благоустройству, в 2015 году назначен первым замглавы администрации Нижнего Новгорода. С апреля по декабрь 2015 года — и.о. главы администрации Нижнего Новгорода. С августа 2016 года — замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Женат, воспитывает четверых детей.