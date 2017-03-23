В Москве обсудили, как будет «расти» Казань

Как напомнили в пресс-службе Президента республики, ранее представители Татарстана обратились за помощью к московским коллегам по поводу планирования столицы региона и использования современных тенденций градостроения.

В ходе совещания московские специалисты предложили определить реальные границы города, а также количество проживающих в нем жителей. Для определения направлений, в которых предстоит «расти» Казани, необходима четкая статистика по количеству приезжающих в город на работу специалистов. Кроме того, был поднят вопрос о реализации проекта «большая Казань». Как отметил Президент Татарстана, в будущем в эту зону попадут Зеленодольск, Лаишево и Верхнеуслонский район республики.

На совещании об опыте Москвы по градостроению и регулированию автомобильного потока рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он также остановился на программе сноса в Москве «хрущевок».

Рустам Минниханов поручил Иреку Файзуллину, Ильсуру Метшину и главному архитектору Казани Татьяне Прокофьевой тщательно проанализировать прозвучавшие в ходе совещания предложения с точки зрения дальнейшего развития транспортной инфраструктуры столицы Татарстана.