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17:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Москве обсудили, как будет «расти» Казань

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Москве на рабочем совещании обсудили генеральный план Казани с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова, мэра столицы РТ Ильсура Метшина, министра строительства архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина и других.

Как напомнили в пресс-службе Президента республики, ранее представители Татарстана обратились за помощью к московским коллегам по поводу планирования столицы региона и использования современных тенденций градостроения.

В ходе совещания московские специалисты предложили определить реальные границы города, а также количество проживающих в нем жителей. Для определения направлений, в которых предстоит «расти» Казани, необходима четкая статистика по количеству приезжающих в город на работу специалистов. Кроме того, был поднят вопрос о реализации проекта «большая Казань». Как отметил Президент Татарстана, в будущем в эту зону попадут Зеленодольск, Лаишево и Верхнеуслонский район республики.

На совещании об опыте Москвы по градостроению и регулированию автомобильного потока рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он также остановился на программе сноса в Москве «хрущевок».

Рустам Минниханов поручил Иреку Файзуллину, Ильсуру Метшину и главному архитектору Казани Татьяне Прокофьевой тщательно проанализировать прозвучавшие в ходе совещания предложения с точки зрения дальнейшего развития транспортной инфраструктуры столицы Татарстана.

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