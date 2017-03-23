Президент РМ: Экзамены на степень бакалавра можно будет сдавать по желанию

В частности, были озвучены следующие базовые предложения:

1. Введениесертификата об окончании обучения в лицее, который будет выдаваться каждому без исключения учащемуся и позволит ему сдать выпускные экзамены, пройти профессиональное обучение и быть трудоустроенным.

2. Лицеисты, которые захотят сдавать БАК, должны будут подать соответствующее заявление на имя администрации школы. До сих пор заявление писали только те, которые не хотели сдавать БАК.

3. Параллельно с обычными, универсальными экзаменами на степень бакалавра, ввести альтернативу в виде национального экзамена по профильным предметам. Например, лицеист, который хочет стать студентом Академии искусств, не должен быть обязан сдавать универсальный БАК, а иметь возможность выбрать 2−3 других предмета, на основании которых сдать профильный экзамен в лицее, по результатам которого претендовать на место в профессиональных или высших учебных заведениях страны.

Советники президента отметили, что нововведения продиктованы событиями последних лет, когда многие учащиеся не смогли сдать экзамены на степень бакалавра и не получили диплом об окончании учебных заведений и, как следствие, не смогли продолжить образование или быть трудоустроенными.

«БАК не представляет итоговые экзамены по окончании лицея, а стал испытанием для учащихся: быть или не быть. Но аннулирование трех лет обучения в лицее из-за плохих показателей на экзаменах на степень бакалавра — неправильно и недопустимо», — подчеркнул в данной связи Корнелий Попович.

В свою очередь автор инициативы, Игорь Додон отметил, что образовательная система страны нуждается в серьезном реформировании, в капитальном, а не в косметическомремонте.

«Она нуждается в лучшей подготовке кадров, а не видеокамерах для запугивания учеников. Ей необходимы инвестиции в инфраструктуру, а не закрытие школ. Необходима переоценка всей школьной программы для обучения детей совместимым с их психологией образом и в соответствии с требованиями настоящего и будущего. Образовательная система нуждается и в отказе от экзаменов на степени бакалавра или, по меньшей мере, в изменении формы их сдачи. По моему мнению, которое я высказывал и в предыдущие годы, лицеистов следует освободить от драконовского давления чересчур сложных и стрессовых экзаменов на степень бакалавра. Способности и интересы людей различны, а выпускные экзамены в лицеях должны учитывать эти реалии», — подчеркнул он.

По мнению президента, предложенные нововведения будут мотивировать учащихся более основательно и внимательно готовится к экзаменам.

«Мы будем настаивать на том, чтобы была внедрена эта модель реформирования образовательной системы», — добавил глава государства.

Отметим, что это — одна из инициатив Игоря Додона, высказанных им в рамках предвыборной кампании.