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17:48 (мск), источник: Newtimes.kz

Назарбаев показал достопримечательности Астаны президенту Узбекистана

Нурсултан Назарбаев и прибывший в нашу страну с государственным визитом Шавкат Мирзиёев осмотрели ряд достопримечательностей столицы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.

Источник: Newtimes.kz

В частности, при осмотре ГТОБ «Астана Опера», главы государств посетили репетицию оперы «Кыз Жибек».

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В ходе посещения «Назарбаев Университета» президенты двух стран ознакомились с мастер-планом вуза, лабораторией автоматизации промышленности, исследовательскими проектами учебного заведения и физико-математической лабораторией. Ш. Мирзиёев оставил запись в книге почетных гостей университета.

Далее, в рамках официального открытия ТРЦ «MEGA Silk Way», Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев осмотрели торгово-выставочные павильоны центра. Также президентам двух стран были показаны театральное мини-представление и акробатическое шоу призеров международного фестиваля в Монте-Карло артистов «Cirque du Solei».

В завершение осмотра достопримечательностей главы государств ознакомились с ходом строительства и макетом выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017».

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