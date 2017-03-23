Беларусь готова к диалогу с Советом Европы в чувствительных сферах — Мясникович

«Мы действительно открыты для диалога с Советом Европы в различных сферах, включая чувствительные, поэтому если у вас есть какие-то не до конца выясненные вопросы или тезисы, я готов их прокомментировать», — отметил Михаил Мясникович.

Спикер выразил надежду, что деятельность Андреа Ригони будет способствовать подготовке объективного доклада по Беларуси. Проект доклада будет представлен на заседании комиссии по политическим вопросам и демократии в апреле 2017 года, а утвержден на сессии ПАСЕ в июне 2017 года.

Михаил Мясникович также рассказал об одном из направлений сотрудничества Совета Республики и Совета Европы, которое касается местного самоуправления. Так, при белорусской верхней палате действует Совет по взаимодействию органов местного самоуправления, который имеет статус приглашенного наблюдателя в Конгрессе местных и региональных властей СЕ. По словам спикера, в настоящее время ведется подготовка к совместным мероприятиям под эгидой конгресса.

В свою очередь Андреа Ригони, общаясь с журналистами по итогам встречи, обратил внимание, что в последнее время в отношениях Беларуси и различных европейских институтов было сделано много положительных шагов. Он ожидает позитивной динамики и в отношениях с Советом Европы.