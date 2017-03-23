Памфилова отказалась учиться демократии у Запада
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что разочарована демократическим примером западных стран. Ее слова приводит РИА Новости в четверг, 23 марта.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что разочарована демократическим примером западных стран. Ее слова приводит РИА Новости в четверг, 23 марта.
Такое ощущение последнее [время], как будто что-то прорвало на Западе и в том ряде стран, которые, скажем, всегда нам ставили в пример и у которых мы учились каким-то демократическим процедурам. А сейчас поскольку мир открыт и мы все видим, и читаем, и смотрим в интернете, я каждый день диву даюсь.
По ее словам, избирательная система в России более прозрачна, чем, к примеру, в США. «Такой открытости и такого подхода к формированию системы данных и представлению общественности во многих странах Запада даже нет», — подчеркнула глава ЦИК.
20 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в резолюции к 20-летию принятия Всеобщей декларации о демократии должно быть прописано, что демократия не является идеей исключительно западного происхождения. Документ планируется одобрить на 137-й сессии Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в
1 декабря 2016-го в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит курс на развитие демократической политической системы.
Тихо и незаметно родителям России нанесён серьёзнейший удар. Аккуратно и без лишнего шума принят закон, который уничтожает право родителей на защиту собственного ребёнка.
Это - второй залп. И снова по родителям. Чтобы наверняка, и чтобы уже не поднялись.
И вот, пока одни машут «флагом на рейхстаге», а другие выясняют, кого «тут раньше не стояло», станок, отливающий «боеголовки», набирает обороты, раскаляясь от усердия спешащего мастера.
Вообще-то, этих новых «снарядов» после «победного февраля» в московском Колонном зале Дома союзов, по какой-то дьявольской иронии, снова девять (информация о них - ещё впереди).
И первый «снаряд» из новой обоймы, уже отправившийся в смертельный полёт - «закон о СМИ».