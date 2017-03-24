В Воронежской области почетные звания присвоили 11 деятелям культуры

Почетные звания присвоили 11 жителям региона. Среди них артисты театров, работники библиотек, преподаватели художественных образовательных учреждений. Награды вручили за вклад в развитие культуры, профессионализм и активную жизненную позицию.

Награждение состоялось накануне Дня работника культуры России — 25 марта. Звание «Заслуженный артист Воронежской области» присвоили артисту Воронежского оперного театра Александру Литягину, артисту драмы Воронежского драмтеатра имени Кольцова Юрию Смышникову и солисту театра оперы и балета Игорю Горностаеву. «Заслуженными деятелями искусств» области стали преподаватели специальных дисциплин Воронежского художественного училища Ольга Дмитриенко и Ольга Сивоконь, руководитель хорового коллектива воронежского дворца культуры Александра Самотягина.

Звание «Заслуженный работник культуры Воронежской области» присудили пяти жителям региона. Награду получили заместитель директора Никитинской библиотеки по библиотечной работе Лариса Символокова, глава отдела культуры администрации Россошанского района Виктор Стрех, главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры воронежской администрации Наталья Мартемьянова. Кроме того, в число награжденных вошли профессор кафедры специального фортепиано Воронежского института искусств и преподаватель Воронежской специальной музыкальной школы Светлана Семенкова и учитель воронежской детской школы искусств № 7 Наталья Крекнина. Директор Воронежского драмтеатра Игорь Чижмаков получил медаль «За труды во благо земли Воронежской».

На церемонии награждения Владимир Попов отметил, что воронежская культура «живет насыщенной творческой жизнью и развивается».