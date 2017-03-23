МВД: Личность убийцы Вороненкова установлена, это гражданин Украины
Народный депутат Украины Антон Геращенко заявляет, что личность киллера, который сегодня в центре Киева убил
Народный депутат Украины Антон Геращенко заявляет, что личность киллера, который сегодня в центре Киева убил
«Личность киллера установлена — того, который был ранен на месте преступления, и это в значительной степени продвинет факт расследования дела», — сказал Геращенко.
На уточняющий вопрос, является ли он гражданином Украины, Геращенко сказал: «Да, киллер — гражданин Украины».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения.
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у киллера, который застрелил
На данный момент известно, что киллер скончался на операционном столе.