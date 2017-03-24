Заместитель главы Воронежа по строительству меняет место работы

Заместитель главы Воронежа Владимир Астанин, курирующий в мэрии вопросы градостроительства, в ближайшее время может покинуть пост. 29 марта состоятся выборы председателя некоммерческого партнерства (НП) «Союз строителей Воронежской области», единственным кандидатом на эту должность оказался именно Владимир Астанин.

«До конца месяца я нахожусь в отпуске. В случае выбора моей кандидатуры последует дальнейшее увольнение с поста вице-мэра», — цитирует самого Астанина «Коммерсантъ-Черноземье». Как отмечает издание, конкурентом мог бы стать ректор опорного Воронежского техуниверситета Сергей Колодяжный, однако он снял свою кандидатуру — таким образом на данный момент Астанин является единственным претендентом на пост председателя «Союза строителей».

Как отмечает ИА REGNUM, серьезные изменений в градостроительном подразделении администрации Воронежа начались в конце января. Сначала навести порядок в этой сфере от мэра потребовал губернатор Алексей Гордеев, который назвал происходящее в городе «архитектурным бандитизмом». Буквально на следующий день стало известно о задержании по подозрению в получении взятки главного архитектора Воронежа Антона Шевелева. Позже он был взят под домашний арест — на днях суд продлил его срок до 23 апреля.

Сам Шевелев после ареста написал заявление об уходе с поста. За ним последовал целый ряд чиновников, в том числе — руководитель управления строительной политики Виктор Владимиров. В мэрии тогда заявили, что обязанностизаместителя главы администрации по градостроительству Владимира Астанина «до реформирования строительного блока» возложены на первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Вадима Кстенина. Нового главного архитектора планируют выбрать по конкурсу — накануне мэрия завершила прием заявок: всего на пост претендуют 10 кандидатов.