Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Украинские СМИ узнали подробности о личности убийцы Вороненкова
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина
Сборная России обрела нового капитана, но потеряла лидера атаки
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
10Фестиваль весны в Индии
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
08:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Заместитель главы Воронежа по строительству меняет место работы

Владимир Астанин, чьи обязанности в конце января были переданы другому вице-мэру, может возглавить «Союз строителей Воронежской области».

Заместитель главы Воронежа Владимир Астанин, курирующий в мэрии вопросы градостроительства, в ближайшее время может покинуть пост. 29 марта состоятся выборы председателя некоммерческого партнерства (НП) «Союз строителей Воронежской области», единственным кандидатом на эту должность оказался именно Владимир Астанин.

«До конца месяца я нахожусь в отпуске. В случае выбора моей кандидатуры последует дальнейшее увольнение с поста вице-мэра», — цитирует самого Астанина «Коммерсантъ-Черноземье». Как отмечает издание, конкурентом мог бы стать ректор опорного Воронежского техуниверситета Сергей Колодяжный, однако он снял свою кандидатуру — таким образом на данный момент Астанин является единственным претендентом на пост председателя «Союза строителей».

Как отмечает ИА REGNUM, серьезные изменений в градостроительном подразделении администрации Воронежа начались в конце января. Сначала навести порядок в этой сфере от мэра потребовал губернатор Алексей Гордеев, который назвал происходящее в городе «архитектурным бандитизмом». Буквально на следующий день стало известно о задержании по подозрению в получении взятки главного архитектора Воронежа Антона Шевелева. Позже он был взят под домашний арест — на днях суд продлил его срок до 23 апреля.

Сам Шевелев после ареста написал заявление об уходе с поста. За ним последовал целый ряд чиновников, в том числе — руководитель управления строительной политики Виктор Владимиров. В мэрии тогда заявили, что обязанностизаместителя главы администрации по градостроительству Владимира Астанина «до реформирования строительного блока» возложены на первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Вадима Кстенина. Нового главного архитектора планируют выбрать по конкурсу — накануне мэрия завершила прием заявок: всего на пост претендуют 10 кандидатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Русский Север и Гринпис: война
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
СМИ: шесть боевиков убито при атаке на часть Росгвардии в Чечне
Экс-мэр Барнаула осужден условно за должностные преступления
На Алтае появилась гора Газпром
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь