Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Чай спасает от старческого слабоумия
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Джоли и Питт возобновили общение
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Теща Вороненкова объяснила, почему его надо было убить - СМИ
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Радикалы получили оружие": в ДНР сказали об убийстве Вороненкова
Теща Вороненкова о его смерти: Слава Богу!
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
18:58 (мск), источник: 112.ua

Рада создала Украинский культурный фонд

Верховная Рада Украины приняла закон об Украинском культурном фонде. За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов. Соответствующий законопроект зарегистрирован под № 5491.

Источник: AP 2017

Как сообщает пресс-служба Рады, закон определяет правовые, организационные, финансовые основы деятельности Украинского культурного фонда, целью создания которого является содействие развитию культуры и искусств Украины, обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержка культурного разнообразия и интеграции Украинский культуры в мировое культурное пространство.

Согласно закону, Украинский культурный фонд является бюджетным учреждением, которое выполняет предусмотренные настоящим Законом специальные функции по содействию национально-культурному развитию Украины. Деятельность Украинского культурного фонда направляется и координируется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах культуры и искусств.

Органами управления Украинского культурного фонда является Наблюдательный совет и Дирекция. Украинский культурный фонд возглавляет Председатель Украинского культурного фонда, который осуществляет свою деятельность на общественных началах. Председателем Фонда может быть назначено лицо, которое является специалистом в сфере культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеющий государственным языком, владеет иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы. На Председателя Фонда распространяются ограничения, предусмотренные частью третьей статьи 8 настоящего Закона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вместе с активами Новинского арестовали также здания Вадатурского, - СМИ
Убийца Вороненкова умер в больнице
На Украине сочли трансляцию выступления Самойловой незаконной
Полиция назвала имя лондонского террориста
В России приостановили деятельность «Свидетелей Иеговы»
Памфилова отказалась учиться демократии у Запада
Экс-глава Аргентины предстанет перед судом по делу о махинациях
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро Дисциплинарное дело в отношении российского клуба было открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошел 23 февраля в Праге
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки этого образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь