Рада создала Украинский культурный фонд
Верховная Рада Украины приняла закон об Украинском культурном фонде. За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов. Соответствующий законопроект зарегистрирован под № 5491.
Верховная Рада Украины приняла закон об Украинском культурном фонде. За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов. Соответствующий законопроект зарегистрирован под № 5491.
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Согласно закону, Украинский культурный фонд является бюджетным учреждением, которое выполняет предусмотренные настоящим Законом специальные функции по содействию
Органами управления Украинского культурного фонда является Наблюдательный совет и Дирекция. Украинский культурный фонд возглавляет Председатель Украинского культурного фонда, который осуществляет свою деятельность на общественных началах. Председателем Фонда может быть назначено лицо, которое является специалистом в сфере культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеющий государственным языком, владеет иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы. На Председателя Фонда распространяются ограничения, предусмотренные частью третьей статьи 8 настоящего Закона.