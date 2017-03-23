Экс-президент Аргентины предстанет перед судом по делу о махинациях
Федеральный судья подтвердил, что обвиняемыми по этому делу также являются
Я постановляю объявить завершенной фазу судебного расследования и перейти к стадии судебных слушаний.
Бонадио возбудил дело в отношении Фернандес де Киршнер в мае прошлого года. Основанием для начала расследования послужило заявление двух оппозиционных депутатов, которые обвинили руководство ЦБ в намеренной продаже валютных фьючерсов по цене ниже рыночной. По данным следствия, ущерб от операций мог составить несколько миллиардов песо.
К настоящему моменту в отношении Фернандес де Киршнер возбуждено два дела. Ее также обвиняют в преступном сговоре для хищения бюджетных средств. Кроме того,