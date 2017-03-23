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19:37 (мск), источник: ТАСС

Экс-президент Аргентины предстанет перед судом по делу о махинациях

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 марта. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Федеральный судья Клаудио Бонадио в четверг постановил приступить к слушаниям по делу о махинациях в Центральном банке Аргентины, обвиняемой по которому проходит экс-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер.

Источник: AP 2017

Федеральный судья подтвердил, что обвиняемыми по этому делу также являются экс-глава ЦБ Алехандро Ваноли и бывший министр экономики и финансов Аксель Кисильоф.

Я постановляю объявить завершенной фазу судебного расследования и перейти к стадии судебных слушаний.
Клаудио Бонадио
Федеральный судья Аргентины
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Бонадио возбудил дело в отношении Фернандес де Киршнер в мае прошлого года. Основанием для начала расследования послужило заявление двух оппозиционных депутатов, которые обвинили руководство ЦБ в намеренной продаже валютных фьючерсов по цене ниже рыночной. По данным следствия, ущерб от операций мог составить несколько миллиардов песо. Экс-президент настаивает на том, что потери от проведенных сделок стали следствием решений нового правительства Аргентины, которые привели к девальвации национальной валюты.

К настоящему моменту в отношении Фернандес де Киршнер возбуждено два дела. Ее также обвиняют в преступном сговоре для хищения бюджетных средств. Кроме того, экс-глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Бывший президент считает себя жертвой политического преследования.

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