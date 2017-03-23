Экс-президент Аргентины предстанет перед судом по делу о махинациях

Федеральный судья подтвердил, что обвиняемыми по этому делу также являются экс-глава ЦБ Алехандро Ваноли и бывший министр экономики и финансов Аксель Кисильоф.

Бонадио возбудил дело в отношении Фернандес де Киршнер в мае прошлого года. Основанием для начала расследования послужило заявление двух оппозиционных депутатов, которые обвинили руководство ЦБ в намеренной продаже валютных фьючерсов по цене ниже рыночной. По данным следствия, ущерб от операций мог составить несколько миллиардов песо. Экс-президент настаивает на том, что потери от проведенных сделок стали следствием решений нового правительства Аргентины, которые привели к девальвации национальной валюты.