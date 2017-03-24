Николай Меркушкин: «Перед нами стоит задача — приблизить науку к студенту»

АИРР была создана в мае 2010 года, в ее первоначальный состав вошли восемь регионов: Республики Татарстан и Мордовия, Красноярский и Пермский край, Томская, Новосибирская, Иркутская, Калужская области.

В 2012 г. в Ассоциацию наравне с Республикой Башкортостан, Ульяновской и Липецкой областями вошла и Самарская губерния. Одна из главных задач, которую выполняет АИРР, — продвижение инновационных, экономических, научно-технических и образовательных проектов регионов — ее членов в органах государственной власти.

Иван Федотов пояснил, что сейчас АИРР усиливает работу по взаимодействию с федеральными министерствами. Выпускаемый АИРР рейтинг инновационной активности регионов позволяет объективно оценить динамику их развития в этом направлении.

«Министерство экономического развития РФ принимает наш рейтинг за основу оценки регионов в инновационной части», — пояснил Федотов.

Также в прошлом году АИРР сформировала рейтинг регионов, где ведется высокотехнологичный бизнес. «Этот рейтинг нужен, чтобы инвесторы оценивали регионы как потенциальную площадку, где можно создать высокотехнологичное производство. Самарская область занимает в нем достойное место», — пояснил Иван Федотов.

Со своей стороны, Николай Меркушкин считает, что в Самарской области необходимо активнее инициировать процесс укрепления собственной научной базы, что даст активный толчок для развития и создания крупных производств в губернии.

«Что касается инвестиционных регионов, то они в основном работают “по верхам”. Мы не формируем собственную среду, которая должна выдавать научный результат. Нам необходимо растить собственные кадры с малых лет», — считает глава региона.

В пример он привел Центр одаренных детей, который начал работать в 2013 году на базе областного лицея-интерната. Сейчас в нем обучается порядка 200 детей. Но вскоре начнется строительство отдельного здания для молодых дарований. Новый центр сможет принять до 800 школьников.

«Этот центр станет настолько привлекательным, что в нем захотят учиться дети из любой точки мира, — уверен Николай Меркушкин. — Если проводить тщательный отбор среди детей, заниматься их подготовкой с детского сада и сопровождать до вуза, то мы сможем создать в регионе высокие условия для развития науки. В итоге наши дети в будущем пойдут работать на крупные предприятия области, такие, как РКЦ “Прогресс” и ПАО “Кузнецов”. Тогда мы сможем активно конкурировать с другими странами и производить свой качественный продукт».

Необходимым шагом развития науки в области Николай Меркушкин считает повышение конкурентоспособности самарских вузов. Здесь речь идет о попадании Самарского университета в проект 5−100.

«Изначально попав в ТОП, наш университет был из числа последних, сегодня мы находимся во второй группе рейтинга. Сейчас наша цель — перейти в первую группу. В Самаре очень хорошие условия для развития науки, здесь есть мощные производства, на которых студенты смогут работать на конкретный результат. Перед нами стоит задача — приблизить науку к студенту. Проект 5−100 как раз ее решает», — пояснил глава региона.

Участники встречи пришли к выводу, что АИРР необходимо наладить сотрудничество с ведущими вузами регионов. Интеграция деятельности АИРР в учебный процесс позволит усилить развитие науки в инновационном направлении.