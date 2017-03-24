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12:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Михаил Бабич вручил госнаграды 17 жителям ПФО

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич по поручению Владимира Путина вручил госнаграды 17 жителям ПФО.

Как сообщает пресс-служба полпреда, торжественная церемония вручения наград состоялась в Нижнем Новгороде 23 марта.

Согласно информации, в Нижний Новгород на торжественную церемонию награждения прибыли представители разнообразных профессий: педагоги, врачи, руководители предприятий и организаций, деятели науки и культуры. Орденов, медалей и почетных званий были удостоены 17 человек из республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Пермского края, а также из Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

«Прежде всего, хотел бы искренне поздравить тех, чьи выдающиеся успехи в профессии, общественной деятельности, а также действия в обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, заслужили высокую оценку Президента Российской Федерации. Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для многих людей», — отметил Михаил Бабич в своей поздравительной речи.

Полпред поблагодарил за заслуги в укреплении института семьи многодетных родителей Яковлевых из Чувашской Республики, а также отметил успехи в оборонно-промышленном комплексе технического директора ОАО «КБ Электроприбор» из Саратовской области Анатолия Шелухина и начальника лаборатории федерального научно-производственного центра АО «Научно-производственное объединение «Марс» из Ульяновской области Всеволода Филина.

Государственные награды были вручены и тем, кто проявил смелость и отвагу при спасении человеческих жизней: фельдшеру Эльмире Рысаевой, оказавшей первую помощь пострадавшим в аварии на трассе Орск-Оренбург и судебному приставу Владимиру Житнюку, который вынес 60-летнюю женщину из горящего дома.

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