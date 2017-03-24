Михаил Бабич вручил госнаграды 17 жителям ПФО
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич по поручению Владимира Путина вручил госнаграды 17 жителям ПФО.
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич по поручению Владимира Путина вручил госнаграды 17 жителям ПФО.
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Согласно информации, в Нижний Новгород на торжественную церемонию награждения прибыли представители разнообразных профессий: педагоги, врачи, руководители предприятий и организаций, деятели науки и культуры. Орденов, медалей и почетных званий были удостоены 17 человек из республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Пермского края, а также из Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
«Прежде всего, хотел бы искренне поздравить тех, чьи выдающиеся успехи в профессии, общественной деятельности, а также действия в обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, заслужили высокую оценку Президента Российской Федерации. Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для многих людей», — отметил Михаил Бабич в своей поздравительной речи.
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