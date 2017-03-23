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19:38 (мск), источник: Ipress.ua

Пожертвования «Батькивщине» оказались поддельными, — ЧЕСТНО

Партия «Батькивщина», которая задекларировала 7,5 миллионов грн пожертвований от граждан, часто фальсифицирует происхождения этих средств.

Источник: Ipress.ua

Такие данные обнародовало движение «Честно», которое сопровождало работников НАПК во время проверки информации, предоставленной «Батькивщиной».

Активисты отмечают, что «Батькивщина» получила самый высокий уровень «народной» поддержки. Если этой партии граждане перечислили более 7,5 миллионов гривен, то «Самопомощь», которая занимает второе место по уровню пожертвований, получила только 1,2 миллиона.

В рамках проверки, инициированной НАПК, сотрудники Нацагентства выясняли в «доноров» «Батькивщины», действительно ли те перечисляли собственные средства на счет партии.

Большинство «вкладчиков» впервые узнают о том, что перечисляли кому-то средства именно от работников агентства. В финансовом отчете «Батькивщины» фигурирует Лидия Федоровна из Василькова. Она заявляет, что не перечисляла средств партии.

Лидия Федоровна отмечает, что 4 тысячи, которые она якобы перечислила «Батькивщине» в четвертом квартале, — это «очень большая» сумма для нее.

«Нет, не осуществляла (взносов в пользу партии “Батькивщина” — прим. авт.). Ничего не известно (о перерасчетах — прим. авт.)», — заявила она.

Обычно, данные одного и того же человека использовали для ряда платежей, при этом изменяя ему место жительства. Так якобы от Александра Лясоты было 9 платежей. Общая сумма составила почти 20 тысяч. Места проживания указаны разные — Вышгород, Фастов, Обухов.

Как выяснил ЧЕСТНО, настоящий адрес «донора» — таки Фастов. В 2015 году тот, кто якобы дал деньги «Батькивщине», баллотировался от другой партии партии — «Силы людей» в Фастовский городской совет.

Сам же Лясота отмечает, что не имеет никакого отношения к «Батькивщине» и денег не перечислял.

«Я к “Батькивщине” отношения не имею уже три года, это точно … Это не правда (о перерасчете средств — прим. авт.). Если вам нужно подтверждение, что я этих денег не платил, конечно, я дам это подтверждение», — заявил он.

Большинство «доноров» — с Киевщины. Поэтому активисты обратились за комментарием к главе областной организации «Батькивщины» Константину Бондареву, который претендовал на должность председателя КОДА. Он заявил, что движение ЧЕСТНО выполняет решение «Вашингтонского обкома» и общаться отказался.

«Где вы взяли мой телефон? Ну как вы не отвечаете на этот вопрос, то и я не буду отвечать на ваш. До свидания, уважаемый!», — сказал Бондарев.

Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году. ВО «Батькивщина» получило 29 млн 182,2 тыс. гривен.

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