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19:31 (мск), источник: РБК - Украина

Признание ЛНР и ДНР не стоит на повестке дня, — Грызлов

Признание суверенитета самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик» не стоит в ближайшей повестке дня. Об этом заявил председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, сообщает РБК.

По его словам, признание паспортов «ЛНР» и «ДНР» носит временный характер и будет действовать до выполнения минских соглашений.

«То есть это правильный шаг, но дипломатический», — заявил Грызлов.

Признание независимости самопровозглашенных «республик» невозможно в соответствии с минскими соглашениями. Они должны получить статус особых автономий в составе Украины. Местные власти, согласно соглашениям, должны получить широкие полномочия в вопросах местного самоуправления и социально-экономического и культурного развития региона.

Ранее сообщалось, о заявлении Бориса Грызлова, что запрет транспортного сообщения с Донбассом «прямо противоречит минским соглашениям».

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