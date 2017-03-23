Признание ЛНР и ДНР не стоит на повестке дня, — Грызлов

По его словам, признание паспортов «ЛНР» и «ДНР» носит временный характер и будет действовать до выполнения минских соглашений.

«То есть это правильный шаг, но дипломатический», — заявил Грызлов.

Признание независимости самопровозглашенных «республик» невозможно в соответствии с минскими соглашениями. Они должны получить статус особых автономий в составе Украины. Местные власти, согласно соглашениям, должны получить широкие полномочия в вопросах местного самоуправления и социально-экономического и культурного развития региона.

Ранее сообщалось, о заявлении Бориса Грызлова, что запрет транспортного сообщения с Донбассом «прямо противоречит минским соглашениям».