Молдова пожалуется ЕС в связи с проблемой Днестра

«После встречи премьер-министров Молдовы и Украины мы ждали ответов и обращений от украинской стороны, но так и не получили. Но мы пойдем сами и подадим ходатайства в адрес Европейского союза. Я считаю, что необходимо включить уже сейчас европейские структуры», — сказал Хынку.

Напомним, что недавно в Киеве состоялась встреча премьер-министров Украины и Молдовы Владимира Гройсмана и Павла Филипа. Стороны договорились, что вместе обратятся в Европейскую комиссию с просьбой провести технико-экономическое обоснование для всего бассейна реки Днестр.

Теперь же делегация Республики Молдова совершит 24 марта поездку в Киев, где потребует от украинской стороны отказаться от идеи строительства шести плотин в верховьях реки Днестр.