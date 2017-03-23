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20:49 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова пожалуется ЕС в связи с проблемой Днестра

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Молдова настаивает на том, чтобы Украина ратифицировала Римское соглашение для совместного управления бассейном реки Днестр, заявил журналистам директор агентства «Apele Moldovei» Игорь Хынку.

Источник: Sputnik.md

«После встречи премьер-министров Молдовы и Украины мы ждали ответов и обращений от украинской стороны, но так и не получили. Но мы пойдем сами и подадим ходатайства в адрес Европейского союза. Я считаю, что необходимо включить уже сейчас европейские структуры», — сказал Хынку.

Напомним, что недавно в Киеве состоялась встреча премьер-министров Украины и Молдовы Владимира Гройсмана и Павла Филипа. Стороны договорились, что вместе обратятся в Европейскую комиссию с просьбой провести технико-экономическое обоснование для всего бассейна реки Днестр.

Теперь же делегация Республики Молдова совершит 24 марта поездку в Киев, где потребует от украинской стороны отказаться от идеи строительства шести плотин в верховьях реки Днестр.

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