Хайм: озабоченность Приднестровья по поводу Кучургана не обоснована

Такое мнение выразил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм после встречи с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.

«Те изменения, которые будут вводиться в Кучургане, Первомайске могут оказать в том числе и позитивное влияние на людей, проживающих в Приднестровье. И та озабоченность, которая существует, несколько непропорциональна тому, что планируется. Она не обоснована. Не стоит так беспокоиться по этому поводу», — сказал Хайм.

Между тем австрийский дипломат уверил, что рад возможности содействовать обсуждению вопроса совместного таможенно-пограничного пункта контроля на техническом и неофициальном уровне, но, по его мнению, «это не тот вопрос, который нужно включать в повестку дня заседания формата «5+2».

«Мы считаем, что необходимо обмениваться мнениями по этому вопросу на подходящих для этого уровнях в подходящих форматах, но необязательно на официальном», — отметил он.

Виталий Игнатьев в свою очередь настаивает на том, что проблема совместного контроля на приднестровской границе касается переговорного процесса, и последствия от его введения затрагивают интересы людей, которые живут в Приднестровье.

«Она должна обсуждаться максимально открыто, и недопустимо применение никаких действий, решений, которые могут ухудшить социально-экономическое положение людей. Для этого необходимо использовать все уровни диалога, которого мы пока не видим. С нами отказываются говорить, наши аргументы отказываются выслушивать», — подчеркнул он.

Приднестровский дипломат обратил внимание и на то, что этим вопросом должны заниматься специалисты в области таможенных процедур, коими ни он, ни австрийский коллега не являются. И именно специалисты должны обмениваться мнениями и делать выводы.

«Приднестровье изложило свое видение, а все остальные партнеры уклоняются от нормального диалога. Никто не ведет диалог с Приднестровьем, оперируя цифрами, конкретными правовыми актами. Считаем, что такие решения без учета позиции Приднестровья не могут быть приняты», — уверен он.