Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Теща Вороненкова объяснила, почему его надо было убить - СМИ
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Радикалы получили оружие": в ДНР сказали об убийстве Вороненкова
Теща Вороненкова о его смерти: Слава Богу!
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1185-летие Наины Ельциной
20:45 (мск), источник: Sputnik.md

Хайм: озабоченность Приднестровья по поводу Кучургана не обоснована

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Озабоченность, которую высказывает приднестровская сторона в связи с планами Молдовы и Украины об установлении совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган», не обоснована.

Источник: Sputnik.md

Такое мнение выразил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм после встречи с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.

«Те изменения, которые будут вводиться в Кучургане, Первомайске могут оказать в том числе и позитивное влияние на людей, проживающих в Приднестровье. И та озабоченность, которая существует, несколько непропорциональна тому, что планируется. Она не обоснована. Не стоит так беспокоиться по этому поводу», — сказал Хайм.

Между тем австрийский дипломат уверил, что рад возможности содействовать обсуждению вопроса совместного таможенно-пограничного пункта контроля на техническом и неофициальном уровне, но, по его мнению, «это не тот вопрос, который нужно включать в повестку дня заседания формата «5+2».

«Мы считаем, что необходимо обмениваться мнениями по этому вопросу на подходящих для этого уровнях в подходящих форматах, но необязательно на официальном», — отметил он.
Виталий Игнатьев в свою очередь настаивает на том, что проблема совместного контроля на приднестровской границе касается переговорного процесса, и последствия от его введения затрагивают интересы людей, которые живут в Приднестровье.

«Она должна обсуждаться максимально открыто, и недопустимо применение никаких действий, решений, которые могут ухудшить социально-экономическое положение людей. Для этого необходимо использовать все уровни диалога, которого мы пока не видим. С нами отказываются говорить, наши аргументы отказываются выслушивать», — подчеркнул он.

Приднестровский дипломат обратил внимание и на то, что этим вопросом должны заниматься специалисты в области таможенных процедур, коими ни он, ни австрийский коллега не являются. И именно специалисты должны обмениваться мнениями и делать выводы.

«Приднестровье изложило свое видение, а все остальные партнеры уклоняются от нормального диалога. Никто не ведет диалог с Приднестровьем, оперируя цифрами, конкретными правовыми актами. Считаем, что такие решения без учета позиции Приднестровья не могут быть приняты», — уверен он.

Игнатьев считает, если стороны не могут договориться на неформальных уровнях, то тогда необходимо задействовать уровни официальные, в том числе и переговорного процесса. Он также выразил надежду, что озабоченность приднестровской стороны все-таки были услышаны действующим председательством, и что «эти сигналы помогут уйти от эскалации напряженности» по проблеме совместного пункта контроля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Извольте откушать: чем полезно вино, как продукт питания
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
На Украине сочли трансляцию выступления Самойловой незаконной
Полиция назвала имя лондонского террориста
В России приостановили деятельность «Свидетелей Иеговы»
В Wikileaks рассказали, как ЦРУ взламывает «айфоны» и «макбуки»
Экс-глава Аргентины предстанет перед судом по делу о махинациях
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро Дисциплинарное дело в отношении российского клуба было открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошел 23 февраля в Праге
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь