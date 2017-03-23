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22:39 (мск), источник: Ежедневник.by

В России приостановлена деятельность «Свидетелей Иеговы» в связи с экстремизмом

Минюст России приостановил деятельность «Свидетелей Иеговы» «в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Решение принято в преддверии рассмотрения иска в Верховном суде о полном запрете организации.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщает РИА Новости, из заявления Минюста следует, что религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» теперь находится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности».

17 марта Минюст подал в Верховный суд иск о запрете «Свидетелей Иеговы» в России. Иск был подан, а основании результатов проверки Минюстом деятельности организации, по итогам которой были найдены нарушения. Минюст просит Верховный суд признать религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретить в стране ее деятельность.

Рассмотрение иска Минюста в Верховном суде намечено на 5 апреля. До этого срока министерство решило приостановить деятельность организации.

«Если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России», — говорилось в заявлении, ранее опубликованном на сайте «Свидетелей Иеговы», пишет РБК.

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