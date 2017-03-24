Замминистра строительства порекомендовал снизить этажность нового жилья в Воронеже

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин предложил снизить этажность строящегося доступного жилья в Воронеже. Переход на жилье меньшей этажности сделает новостройки комфортнее для граждан, отметил Стасишин на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в среду, 23 марта.

По словам замминистра, Воронежская область — один из немногих регионов, которые в последние три года показали динамику увеличения объема ввода жилья. В 2016 году в области ввели 1,6 млн кв. м жилья. Вместе с тем Никита Стасишин отметил, что при большом объеме новостроек высокой этажности может возникнуть проблема спроса на жилье.

— В проектах, которые не выше 6−7 этажей, а подчас 4−5 этажей, люди намного охотнее покупают жилье, нежели в панельных высотках. Если мы хотим стимулировать спрос, нужно сделать доступное жилье комфортным, — пояснил замминистра.

Важно не допустить появления проблемных объектов и обманутых дольщиков, подчеркнул Стасишин.

Губернатор Алексей Гордеев согласился с рекомендациями замминистра.

— Сегодня были даны хорошие рекомендации министерством строительства, связанные с тем, чтобы уйти от высотного строительства. Пора завершать эти «муравейники» и переходить на доступное и в то же время комфортное жилье меньшей этажности. Думаю, город для этого уже «созрел», и мы обязательно учтем эти рекомендации, — сказал глава региона.

По итогам встречи, в которой также принял участие директор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник, правительство Воронежской области и АИЖК подписали соглашение. Стороны намерены расширить сотрудничество в рамках федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства». Цель соглашения — создание безопасных и благоприятных условий проживания в Воронежской области.

АИЖК ранее передало региону четыре земельных участка общей площадью 62 га из федеральной собственности под строительство жилья. Общая площадь проектируемого жилья на этих участках — 819 тыс. кв. м, строители уже ввели в эксплуатацию 518 тыс. кв. м. По данным аналитического центра АИЖК, Воронежская область — один из лидеров по объемам ввода жилья на человека в год.

Перед встречей с главой региона делегация министерства строительства и ЖКХ и представители АИЖК посетили «учительский дом» на Московском проспекте, ознакомились с ходом строительства ЖК «Московский квартал» в Северном микрорайоне, осмотрели экспоцентр Воронежского агроуниверситета, Советскую и Адмиралтейскую площади города.