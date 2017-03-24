Губернаторы России съезжаются в Екатеринбург

В Екатеринбурге 24 марта состоится расширенное совещание Генеральной прокуратуры России. В нём примут участие главы регионов и представители подразделений прокуратуры в Уральском, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, сообщает телеканал ОТВ.

Всего в расширенном совещании примут участие представители более 40 регионов страны. Генеральный прокурор России Юрий Чайка, который и проведёт его, уже прибыл на Средний Урал.

По неофициальным данным, темой совещания станет защита прав бизнесменов. В частности, на нём будут проанализированы случаи невыплаты подрядчикам денег, предусмотренных по контрактам за выполненные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только три региона Урала задолжали бизнесу миллиарды рублей. Речь идёт про Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Бизнес исполнил свои обязательства по государственным и муниципальным контрактам, но с ним не расплатились. В Свердловской области накоплены долги на общую сумму 1,3 млрд рублей, а в Курганской — более 1,4 млрд.

Добавим, ровно год назад, 23 марта 2016-го, Юрий Чайка предостерегал на коллегии Генпрокуратуры, что долги перед предпринимателями могут подорвать бизнес. На тот момент в целом по стране размер задолженности превышал 25 млрд рублей.