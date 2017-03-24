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11:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Число претендентов на должность главного архитектора Воронежа выросло до 16

Окончательный выбор сделает мэр Александр Гусев.

Администрация города получила 16 заявлений от кандидатов на должность руководителя управления главного архитектора Воронежа (УГА), сообщили в мэрии в четверг, 23 марта. Имена соискателей в горадминистрации не назвали. Срок подачи документов на конкурс истек 22 марта.

Рабочая группа, в состав которой входят представители мэрии и независимые эксперты, проведет собеседования с претендентами и определит кандидатуры, которые представят на рассмотрение мэра Александра Гусева. Градоначальник может отклонить все представленные варианты. Когда городские власти подведут итоги конкурса, пока неизвестно.

Выбрать нового главного архитектора Воронежа по конкурсу городским властям порекомендовал губернатор Алексей Гордеев. Пост главы УГА стал вакантным 26 января после отставки Антона Шевелева. Силовики заподозрили чиновника во взяточничестве, суд отправил его под домашний арест на время следствия. Должность главного архитектора в качестве исполняющей обязанности заняла Светлана Огнева, бывший заместитель Шевелева.

Воронежское отделение Союза архитекторов выдвинуло трех кандидатов на пост руководителя УГА: Константина Кузнецова (автор концепции реновации типографии «Коммуны»), Романа Пупавцева (архитектор Зеленого театра в Центральном парке Воронежа) и Константина Подвязкина (победитель регионального архитектурного конкурса «Зодчество VRN» в 2016 году).

Контекст

Антон Шевелев подал в отставку после возбуждения уголовного дела о взяточничестве. Как заявляли в СКР, главный архитектор Воронежа получил 500 тыс. рублей от директора «воронежской организации» за совершение действий в интересах фирмы. Ленинский райсуд Воронежа отправил Шевелева под домашний арест, а в марте продлил ему меру пресечения до 23 апреля.

Еще до того, как силовики объявили о возбуждении дела в отношении главы УГА, губернатор Алексей Гордеев публично раскритиковал работу Антона Шевелева и всего строительного блока мэрии. Поводом стало строительство кафе рядом с вокзалом «Воронеж-1». Мэр Александр Гусев заявил о реформировании строительного блока. После увольнения Шевелева пост покинул и руководитель городского управления строительной политики Виктор Владимиров, а вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин лишился полномочий.

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