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11:09 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов о перекопе Балткосы: не будем Польшу учить, может, МИД это сделает за нас

Правительство региона решило оценить экологические последствия действий поляков, которые намерены перекопать Балтийскую косу у ее корня.

Этим займется рабочая группа, создание которой обсуждалось в четверг экологическим советом при главе региона, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

В рабочую группу войдут как ученые, представители различных госструктур, имеющих отношение к водным и биоресурсам, так и общественные активисты.

«Понятное дело, что мы не пойдем все Польшу учить, наверное, может быть, если найдем какие это основания для этого, попросим МИД это сделать за нас», — прокомментировал событие врио губернатора Антон Алиханов.

По его словам, рабочая группа займется оценкой ситуации: «Самое главное, чтобы те действия, которые коллеги наши предпринимают относительно косы, не привели к экологической катастрофе, которая и на рыбную отрасль повлияет негативно».

Напомним, месяц назад нижняя палата польского парламента утвердила специальное постановление, позволяющее реализовать проект строительства морского канала, пересекающего Балтийскую косу. Канал соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем.

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