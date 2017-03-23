Белый дом: доказательств сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ
Шон Спайсер упомянул о свидетельствах того, что телекомпания готовила кандидату от Демпартии вопросы для дебатов.
Шон Спайсер упомянул о свидетельствах того, что телекомпания готовила кандидату от Демпартии вопросы для дебатов.
ВАШИНГТОН, 23 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Доказательств того, что телекомпания CNN находится в сговоре с бывшим кандидатом на пост президента США Хиллари Клинтон больше, чем фактов, указывающих на связь предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией.
Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.
«CNN вчера (22 марта) сообщила, что американские власти ведут разбирательство по поводу того, что сторонники Трампа взаимодействовали с россиянами для координации распространения информации, подрывающей предвыборную кампанию Клинтон», — сказал Спайсер. «А последняя строчка публикации гласит: «ФБР пока не может подтвердить, что такой (Трампа с РФ) сговор имел место», — обратил внимание
«Я думаю, что, наверное, есть куда больше доказательств того, что CNN была в сговоре с кампанией Клинтон, и что она готовила ей (демократке) вопросы для дебатов, чем доказательств таких (с Россией — прим. ТАСС) связей кампании Трампа», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
В понедельник в спецкомитете по разведке прошли первые публичные слушания по поводу предполагаемой роли России в американских всеобщих выборах 2016 года.
Они утверждали, что Россия вмешивалась в прошлогодние предвыборные процессы в США, а ФБР ведет по этому поводу официальное расследование. При этом подтверждением обоснованности заявлений Трампа о прослушке его предвыборного штаба прежней администрацией Барака Обамы разведка не располагает.
Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на