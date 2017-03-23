Белый дом: доказательств сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 23 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Доказательств того, что телекомпания CNN находится в сговоре с бывшим кандидатом на пост президента США Хиллари Клинтон больше, чем фактов, указывающих на связь предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.

«CNN вчера (22 марта) сообщила, что американские власти ведут разбирательство по поводу того, что сторонники Трампа взаимодействовали с россиянами для координации распространения информации, подрывающей предвыборную кампанию Клинтон», — сказал Спайсер. «А последняя строчка публикации гласит: «ФБР пока не может подтвердить, что такой (Трампа с РФ) сговор имел место», — обратил внимание пресс-секретарь Белого дома.

«Я думаю, что, наверное, есть куда больше доказательств того, что CNN была в сговоре с кампанией Клинтон, и что она готовила ей (демократке) вопросы для дебатов, чем доказательств таких (с Россией — прим. ТАСС) связей кампании Трампа», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.