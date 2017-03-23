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23 марта, источник: ТАСС

Белый дом: доказательств сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ

Шон Спайсер упомянул о свидетельствах того, что телекомпания готовила кандидату от Демпартии вопросы для дебатов.

Источник: AFP 2017

ВАШИНГТОН, 23 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Доказательств того, что телекомпания CNN находится в сговоре с бывшим кандидатом на пост президента США Хиллари Клинтон больше, чем фактов, указывающих на связь предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией.

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Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.

«CNN вчера (22 марта) сообщила, что американские власти ведут разбирательство по поводу того, что сторонники Трампа взаимодействовали с россиянами для координации распространения информации, подрывающей предвыборную кампанию Клинтон», — сказал Спайсер. «А последняя строчка публикации гласит: «ФБР пока не может подтвердить, что такой (Трампа с РФ) сговор имел место», — обратил внимание пресс-секретарь Белого дома.

«Я думаю, что, наверное, есть куда больше доказательств того, что CNN была в сговоре с кампанией Клинтон, и что она готовила ей (демократке) вопросы для дебатов, чем доказательств таких (с Россией — прим. ТАСС) связей кампании Трампа», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

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В понедельник в спецкомитете по разведке прошли первые публичные слушания по поводу предполагаемой роли России в американских всеобщих выборах 2016 года.

Они длились пять с половиной часов, свидетелями выступали директор ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс

Они утверждали, что Россия вмешивалась в прошлогодние предвыборные процессы в США, а ФБР ведет по этому поводу официальное расследование. При этом подтверждением обоснованности заявлений Трампа о прослушке его предвыборного штаба прежней администрацией Барака Обамы разведка не располагает.

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что «уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля». Президент США неделю назад на своей странице в Twitter назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

Комментарии
5
Tavovic
У Хилари весь итстеблишмент за спиной , у Трампа упорство и хоризма , людям обрыдла непоколебимая власть мира сего , Дональд сыграл на этом , точка......все остальное , это прокисшая желчь самонадеянного ставленника вышеперечисленных .
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
давайте ка пауки в банке откусите друг другу бошки,пусть мир вздохнёт свободно!главное не сдавайтесь до последнего!бейтесь...
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vesta
Нат, все себе уже откусили все.. Запад мыкается с Трампом, укры, по - халатности, взорвали сами себя .. и войны не надо. Спасибо, дурням, людей эвакуировали.. Слово пауки - самое подходящее. Умеешь, ты, зреть в корень ))
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