Турция пересмотрит свои политические отношения с ЕС после референдума

АНКАРА, 23 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Германию и ЕС в целом «могут ждать сюрпризы» после референдума по поправкам в конституцию, который пройдет 16 апреля.

Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей

Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала CNN Türk.

«Турция продолжает переговоры с ЕС о вступлении. Но нас водят за нос уже 63 года: визы, помощь беженцам — вот эти все вопросы. Последнее время говорят о президенте Турции как о диктаторе, но у ЕС, нарушающего нормы демократии, прав человека, нет права так высказываться. Всю повестку определит 16 апреля, после которого их могут ждать сюрпризы», — сказал он.

Эрдоган отметил, что нынешние проблемы в отношениях Турции и ЕС «исходят не от Анкары, а от части стран союза».

«Что сделала Великобритания? Пошла на референдум, сделала шаг, я ценю эту позицию Британии. Наши политические и административные отношения с ЕС подвергнутся пересмотру от “А” до “Я” после референдума», — сказал он.