Турция пересмотрит свои политические отношения с ЕС после референдума
Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что нынешние проблемы в отношениях Турции и ЕС «исходят не от Анкары, а от части стран союза».
Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что нынешние проблемы в отношениях Турции и ЕС «исходят не от Анкары, а от части стран союза».
АНКАРА, 23 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Германию и ЕС в целом «могут ждать сюрпризы» после референдума по поправкам в конституцию, который пройдет 16 апреля.
Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала CNN Türk.
«Турция продолжает переговоры с ЕС о вступлении. Но нас водят за нос уже 63 года: визы, помощь беженцам — вот эти все вопросы. Последнее время говорят о президенте Турции как о диктаторе, но у ЕС, нарушающего нормы демократии, прав человека, нет права так высказываться. Всю повестку определит 16 апреля, после которого их могут ждать сюрпризы», — сказал он.
Эрдоган отметил, что нынешние проблемы в отношениях Турции и ЕС «исходят не от Анкары, а от части стран союза».
«Что сделала Великобритания? Пошла на референдум, сделала шаг, я ценю эту позицию Британии. Наши политические и административные отношения с ЕС подвергнутся пересмотру от “А” до “Я” после референдума», — сказал он.
Члены турецкого правительства проводят политическую кампанию в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы в Турции.
Голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку в Роттердаме самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, после чего в Роттердам прибыла министр по делам семьи и социальной политике Фатма Сайян Бетюль Кайя, но и ей не дали провести агитационный митинг. Машина министра была остановлена полицией и под конвоем полиции препровождена до границы с Германией.
Министр был вынужден произнести речь на территории генконсульства Турции.
Такая ситуация вынуждает Анкару делать резкие заявления. Представители турецкого руководства уже почти на постоянной основе в ходе своих выступлений повторяют, что эти запреты на выступления и меры по препятствованию встреч политиков с гражданами являются «фашизмом» и не сочетающимися с дипломатией и международным правом решениями, а также вызовут жесткую ответную реакцию Анкары.