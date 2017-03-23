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23 марта, источник: ТАСС

Турция пересмотрит свои политические отношения с ЕС после референдума

Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что нынешние проблемы в отношениях Турции и ЕС «исходят не от Анкары, а от части стран союза».

Источник: Reuters

АНКАРА, 23 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Германию и ЕС в целом «могут ждать сюрпризы» после референдума по поправкам в конституцию, который пройдет 16 апреля.

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Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала CNN Türk.

«Турция продолжает переговоры с ЕС о вступлении. Но нас водят за нос уже 63 года: визы, помощь беженцам — вот эти все вопросы. Последнее время говорят о президенте Турции как о диктаторе, но у ЕС, нарушающего нормы демократии, прав человека, нет права так высказываться. Всю повестку определит 16 апреля, после которого их могут ждать сюрпризы», — сказал он.

Эрдоган отметил, что нынешние проблемы в отношениях Турции и ЕС «исходят не от Анкары, а от части стран союза».

«Что сделала Великобритания? Пошла на референдум, сделала шаг, я ценю эту позицию Британии. Наши политические и административные отношения с ЕС подвергнутся пересмотру от “А” до “Я” после референдума», — сказал он.

Нынешняя напряженность в отношениях Турции и ЕС связана с запретом со стороны ряда европейских стран выступлений турецких политиков в Европе

Члены турецкого правительства проводят политическую кампанию в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы в Турции.

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Голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку в Роттердаме самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, после чего в Роттердам прибыла министр по делам семьи и социальной политике Фатма Сайян Бетюль Кайя, но и ей не дали провести агитационный митинг. Машина министра была остановлена полицией и под конвоем полиции препровождена до границы с Германией.

В начале марта было отменено выступление Чавушоглу в Гамбурге (ФРГ), которое должно было пройти на одной из местных площадок

Министр был вынужден произнести речь на территории генконсульства Турции.

Такая ситуация вынуждает Анкару делать резкие заявления. Представители турецкого руководства уже почти на постоянной основе в ходе своих выступлений повторяют, что эти запреты на выступления и меры по препятствованию встреч политиков с гражданами являются «фашизмом» и не сочетающимися с дипломатией и международным правом решениями, а также вызовут жесткую ответную реакцию Анкары.

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