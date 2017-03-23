ФОМ: 78% россиян считают себя патриотами

Среди респондентов, получивших среднее общее образования или ниже, только 69% считаю себя патриотами, в то время как среди получивших высшее образование их 87%.

На вопрос, какие поступки показывают патриотизм, около 8% сказали, что он проявляется в готовности служить в армии, защищать Россию, 6% уверены, что в нежелании покидать страну, 5% — в поддержке нынешнего президента Владимира Путина, любви к родине и активной гражданской позиции.

Среди других вариантов были: добросовестная работа на благо государства, благотворительность, интерес к происходящим в стране событиям, участие в выборах, готовность терпеть трудности, поддержка отечественного производителя и т. д. При этом 42% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Опрос показал, что 29% граждан говорят об увеличении патриотических настроений среди россиян за последние годы. Примерно столько же — 20% — придерживаются прямо противоположного мнения.