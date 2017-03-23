Порошенко поручил срочно привлечь помощь НАТО для разминирования в Балаклее

Такое поручение дал президент Украины Петр Порошенко, он написал об этом в Twitter.

«Дал поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее», — написал Порошенко.

Напомним, ночью в райцентре Балаклея Харьковской области начался пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он скидывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами.

Известно, что осколком ранена одна женщина. Однако из города выехали не все.

По состоянию на 18:00 сообщалось об уменьшении интенсивности взрывов.