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23 марта, источник: 112.ua

Порошенко поручил срочно привлечь помощь НАТО для разминирования в Балаклее

Министерство иностранных дел, Миноборны и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям должны срочно привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее.

Источник: 112.ua

Такое поручение дал президент Украины Петр Порошенко, он написал об этом в Twitter.

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«Дал поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее», — написал Порошенко.

Напомним, ночью в райцентре Балаклея Харьковской области начался пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он скидывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами.

Известно, что осколком ранена одна женщина. Однако из города выехали не все.

По состоянию на 18:00 сообщалось об уменьшении интенсивности взрывов.

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