Порошенко попросит помощи НАТО для ликвидации последствий ЧП под Харьковом

«Дал срочное поручение МИД, Минобороны и Госслужбе по ЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее», — написал Порошенко в своем Twitter.

Из-за пожара на военном складе на Украине эвакуировали до 20 тысяч человек

Пожар возник в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у Балаклеи. Возгорание привело к детонации боеприпасов.

Взрывы продолжаются и сейчас. Погибших и пострадавших нет.

Помимо хранилища снарядов, горят жилые дома. Население из города и близлежащих сел эвакуируется, перемещены почти 20 тысяч человек.