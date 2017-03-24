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01:04 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

БПП в Раде «обезглавили»: Грынив ушел с должности главы фракции

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Игорь Грынив оставил пост председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко», заявил замглавы фракции Сергей Березенко.

Источник: "РИА Новости" Украина

По словам нардепа, об этом Игорь Грынив сам заявил на совещании фракции, передает телеканала «24».

В то же время о том, кто вместо него возглавит пропрезидентскую силу в парламенте, Березенко не рассказал. При этом не исключено, что-то будет Ирина Геращенко (первый вице-спикер) или Ирина Луценко (замглавы фракции).

Отметим, информация о том, что Грынив намерен уйти с поста главы фракции БПП в Верховной Раде начала появляться еще в феврале.

Игорь Грынив возглавил фракцию БПП в мае прошлого года.

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