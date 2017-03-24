СМИ узнали о планах КНДР вскоре провести испытание ядерного оружия

«Испытания могут состояться уже в конце месяца», — сказал один из собеседников издания.

По словам источника Foxnews, Пентагон обладает свидетельствами того, что КНДР закончила создание новых тоннелей вокруг крупнейшего испытательного полигона на территории страны Пунгери. Однако северокорейцам все еще нужно доставить к полигону оборудование для возможного запуска.

В марте Северная Корея провела несколько запусков ракет. Так, в среду, 22 марта, КНДР осуществила ракетный запуск, который оказался неудачным. Ракета была выпущена с восточного побережья в районе города Вонсан и, предположительно, взорвалась через несколько секунд после старта. Тип ракеты установить не удалось.

6 марта КНДР провела запуск четырех баллистических ракет, которые упали примерно в 300 км от побережья Японии. В Пхеньяне тогда заявили, что этот запуск был осуществлен во время учений по отражению вероятного удара по базам США в Японии.