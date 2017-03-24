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02:23 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о планах КНДР вскоре провести испытание ядерного оружия

Северная Корея находится на финальном этапе подготовки к очередному испытанию ядерного оружия. Запуск может состояться в течение нескольких дней. Об этом сообщает Foxnews со ссылкой на анонимных американских чиновников, которые обладают последними разведданными в регионе.

Источник: AP 2017

«Испытания могут состояться уже в конце месяца», — сказал один из собеседников издания.

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По словам источника Foxnews, Пентагон обладает свидетельствами того, что КНДР закончила создание новых тоннелей вокруг крупнейшего испытательного полигона на территории страны Пунгери. Однако северокорейцам все еще нужно доставить к полигону оборудование для возможного запуска.

В марте Северная Корея провела несколько запусков ракет. Так, в среду, 22 марта, КНДР осуществила ракетный запуск, который оказался неудачным. Ракета была выпущена с восточного побережья в районе города Вонсан и, предположительно, взорвалась через несколько секунд после старта. Тип ракеты установить не удалось.

6 марта КНДР провела запуск четырех баллистических ракет, которые упали примерно в 300 км от побережья Японии. В Пхеньяне тогда заявили, что этот запуск был осуществлен во время учений по отражению вероятного удара по базам США в Японии.

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