Американский военачальник обвинил Россию в поддержке движения «Талибан»
Кроме того, Кертис Скапарротти обвинил РФ в том, что она «в нарушение Венского документа и имеющихся договоров» не уведомляет должным образом о некоторых военных учениях.
Кроме того, Кертис Скапарротти обвинил РФ в том, что она «в нарушение Венского документа и имеющихся договоров» не уведомляет должным образом о некоторых военных учениях.
ВАШИНГТОН, 24 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия за последнее время увеличила влияние на действующее в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) и, возможно, даже приступила к оказанию ему поддержки.
С таким утверждением выступил в четверг верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США.
Обсуждение вопросов, связанных с талибами и ситуацией в Афганистане, началось с подачи сенатора Теда Круза (республиканец, от штата Техас).
Политик приписал Москве «растущую поддержку» не только движения «Талибан», но и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). При этом Круз ссылался, не приводя подробностей, на некие сообщения средств массовой информации.
«И я согласен, я в последнее время вижу влияние России, возросшее влияние, в плане связей с (движением) “Талибан” и, возможно, даже его снабжением», — сказал генерал, который также возглавляет Европейское командование ВС США.
Наконец, он обвинил Россию в том, что она «в нарушение Венского документа и имеющихся договоров» не уведомляет должным образом о некоторых своих военных учениях зарубежных партнеров.
Противодействие в информационном пространстве
Администрации США следует выработать межведомственную стратегию противодействия России в информационном пространстве, заявил Скапарротти.
«Но что нам действительно необходимо, так это подход на уровне правительства в целом, общеправительственная информационная кампания, в которой я являюсь малой частью», — заявил военачальник на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США, отвечая на вопросы о России и американском пропагандистском теле- и радиовещании.
С точки зрения Скапарротти, который также возглавляет Европейское командование ВС США, Вашингтону в этой области требуется «правительственная стратегия».
Как утверждал Скапарротти, Россия старается подорвать позиции США и Запада. Россия хочет гарантировать, что она «может доминировать, особенно на своей периферии», считает генерал. Он обвинил Москву в использовании «асимметричного подхода» при проведении такого курса.