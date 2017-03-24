Американский военачальник обвинил Россию в поддержке движения «Талибан»

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 24 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия за последнее время увеличила влияние на действующее в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) и, возможно, даже приступила к оказанию ему поддержки.

С таким утверждением выступил в четверг верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США. Обсуждение вопросов, связанных с талибами и ситуацией в Афганистане, началось с подачи сенатора Теда Круза (республиканец, от штата Техас). Политик приписал Москве «растущую поддержку» не только движения «Талибан», но и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). При этом Круз ссылался, не приводя подробностей, на некие сообщения средств массовой информации.

Скапарротти в ответ заявил, что НАТО и США надо "победить в Афганистане"

«И я согласен, я в последнее время вижу влияние России, возросшее влияние, в плане связей с (движением) “Талибан” и, возможно, даже его снабжением», — сказал генерал, который также возглавляет Европейское командование ВС США. Наконец, он обвинил Россию в том, что она «в нарушение Венского документа и имеющихся договоров» не уведомляет должным образом о некоторых своих военных учениях зарубежных партнеров. Противодействие в информационном пространстве

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Администрации США следует выработать межведомственную стратегию противодействия России в информационном пространстве, заявил Скапарротти. «Но что нам действительно необходимо, так это подход на уровне правительства в целом, общеправительственная информационная кампания, в которой я являюсь малой частью», — заявил военачальник на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США, отвечая на вопросы о России и американском пропагандистском теле- и радиовещании. С точки зрения Скапарротти, который также возглавляет Европейское командование ВС США, Вашингтону в этой области требуется «правительственная стратегия».

В связи с этим генерал рассказал, что Европейским командованием совместно с Госдепартаментом США уже создана так называемая Группа по российской информации