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06:44 (мск), источник: ТАСС

Американский военачальник обвинил Россию в поддержке движения «Талибан»

Кроме того, Кертис Скапарротти обвинил РФ в том, что она «в нарушение Венского документа и имеющихся договоров» не уведомляет должным образом о некоторых военных учениях.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 24 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия за последнее время увеличила влияние на действующее в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) и, возможно, даже приступила к оказанию ему поддержки.

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С таким утверждением выступил в четверг верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США.

Обсуждение вопросов, связанных с талибами и ситуацией в Афганистане, началось с подачи сенатора Теда Круза (республиканец, от штата Техас).

Политик приписал Москве «растущую поддержку» не только движения «Талибан», но и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). При этом Круз ссылался, не приводя подробностей, на некие сообщения средств массовой информации.

Скапарротти в ответ заявил, что НАТО и США надо "победить в Афганистане"

«И я согласен, я в последнее время вижу влияние России, возросшее влияние, в плане связей с (движением) “Талибан” и, возможно, даже его снабжением», — сказал генерал, который также возглавляет Европейское командование ВС США.

Наконец, он обвинил Россию в том, что она «в нарушение Венского документа и имеющихся договоров» не уведомляет должным образом о некоторых своих военных учениях зарубежных партнеров.

Противодействие в информационном пространстве

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Администрации США следует выработать межведомственную стратегию противодействия России в информационном пространстве, заявил Скапарротти.

«Но что нам действительно необходимо, так это подход на уровне правительства в целом, общеправительственная информационная кампания, в которой я являюсь малой частью», — заявил военачальник на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США, отвечая на вопросы о России и американском пропагандистском теле- и радиовещании.

С точки зрения Скапарротти, который также возглавляет Европейское командование ВС США, Вашингтону в этой области требуется «правительственная стратегия».

В связи с этим генерал рассказал, что Европейским командованием совместно с Госдепартаментом США уже создана так называемая Группа по российской информации

Как утверждал Скапарротти, Россия старается подорвать позиции США и Запада. Россия хочет гарантировать, что она «может доминировать, особенно на своей периферии», считает генерал. Он обвинил Москву в использовании «асимметричного подхода» при проведении такого курса.

Комментарии
11
ХХХХХХ
Почему-то сейчас любая глупость принимается за истину. Или народ поглупел, что не возможно, или эти слова произносят глупые люди!
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Татьяна Котлярова
Не понимаю смысла такого заявления и , тем более, невозможно представить цель таких действий в реальности, но и (для сравнения глупых, преступных действий) уничтожение качественных продуктов питания (вагонами и камазами ) так же не понимаю, а оно было и по ТВ показывали как колбасу трактором заваливали землей, когда хлеб был по карточкам.
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Непрощённый Непрощённый
Ребята покажите этому поцу как три русских заставы в таджикистане перебили тучу талибов за три года))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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