Порошенко уволил трех глав райадминистраций
Тексты соответствующих распоряжений размещены на официальном сайте главы государства.
Тексты соответствующих распоряжений размещены на официальном сайте главы государства.
Президент Украины Петр Порошенко уволил трех председателей районных государственных администраций в Житомирской, Львовской и Одесской областях.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Так, распоряжением № 64 от должности председателя Андрушевской райгосадминистрации Житомирской области в связи с поданным им заявлением освобожден Александра Дударя.
Также, по заявлению уволены с должности председатель Сокальской райгосадминистрации Львовской области Олег Пелых и председатель Любашевской райгосадминистрации Одесской области Татьяна Скапровская.