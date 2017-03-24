Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
12Ливни затопили Перу
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
07:28 (мск), источник: УНИАН

Порошенко уволил трех глав райадминистраций

Тексты соответствующих распоряжений размещены на официальном сайте главы государства.

Источник: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко уволил трех председателей районных государственных администраций в Житомирской, Львовской и Одесской областях.

Читайте также
Порошенко подписал изменения в Налоговый кодекс в части упрощения налогообложения наследства

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Так, распоряжением № 64 от должности председателя Андрушевской райгосадминистрации Житомирской области в связи с поданным им заявлением освобожден Александра Дударя.

Также, по заявлению уволены с должности председатель Сокальской райгосадминистрации Львовской области Олег Пелых и председатель Любашевской райгосадминистрации Одесской области Татьяна Скапровская.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В БПП заявили об уходе Грынива с поста главы фракции в Раде
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
Фийон обвинил Олланда в слежке за политическими оппонентами
Белый дом: улик сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
В кабины пилотов самолетов установят видеорегистраторы
Эрдоган: ЕС после референдума в Турции «могут ждать сюрпризы»
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь