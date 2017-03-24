Адвокат: Приговор охранникам Пушкарева откладывается

Во владивостокском Фрунзенском районном суде перенесено слушание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева; им вменяется нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы «Честный детектив» (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности. О переносе заседаний корреспонденту РИА VladNews рассказала адвокат Майя Топольскова.

Напомним, прения сторон были назначены на 21 и 22 марта, последнее слово подсудимых и оглашение приговора — на 24 марта. Эти заседания перенесены — по предварительным данным, на апрель.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1−3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.