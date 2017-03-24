Фийон обвинил Олланда в прослушке своего телефона

Он заявил об этом, комментируя публикацию в СМИ документов расследования, фигурантом которого является сам. «У нас есть газеты, которые получают документы спустя 48 часов после их изъятия следователями, например из моего офиса. Кто им их дает? Государственные службы».

По мнению политика, Олланд манипулирует прессой, чтобы расправиться с соперниками

По мнению политика, Олланд манипулирует прессой, чтобы расправиться с соперниками

При этом Фийон сослался на отрывок из журналистского расследования, которое будет опубликовано во Франции в ближайшие дни.

В нем говорится, что президент создал в Елисейском дворце «теневой кабинет», по его распоряжению полиция прослушивала телефоны его политических оппонентов, в том числе самого Фийона и бывшего президента Франции Николя Саркози, который выбыл из предвыборной гонки почти в самом ее начале.

«Я официально требую начать расследование приводимых в этой книге фактов. Если написанное окажется правдой, то речь идет о государственном скандале», — заявил Фийон.

В Елисейском дворце тут же отреагировали на эти обвинения, назвав их лживыми и беспочвенными.