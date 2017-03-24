Экс-министр финансов Наталия Яресько получила новую должность
Она назначена исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто Рико.
Она назначена исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто Рико.
Об этом Яресько сообщила на странице в Facebook.
«Как исполнительный директор Совета, я буду отвечать за разработку стратегии и осуществление контроля за ее реализацией, одновременно работая, со всеми заинтересованными сторонами, в частности, публичным и частным сектором в США и Пуэрто Рико, медиа, общественностью», — написала Яресько.
Также, она сообщила, что основным заданием Совета является оценка и утверждение ежегодного бюджета и плана возобновления финансовой стабильности, которые разрабатывает правительство острова. Одновременно способствование реструктуризации долга.