Экс-министр финансов Наталия Яресько получила новую должность

Экс-министр финансов Наталия Яресько 22 марта была назначена исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто Рико. Совет создан согласно вступившему в силу в июне 2016 года Акту контроля, управления и экономической стабильности Пуэрто Рико (PROMESA).

Об этом Яресько сообщила на странице в Facebook.

«Как исполнительный директор Совета, я буду отвечать за разработку стратегии и осуществление контроля за ее реализацией, одновременно работая, со всеми заинтересованными сторонами, в частности, публичным и частным сектором в США и Пуэрто Рико, медиа, общественностью», — написала Яресько.