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07:26 (мск), источник: 112.ua

Экс-министр финансов Наталия Яресько получила новую должность

Она назначена исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто Рико.

Источник: 112.ua

Экс-министр финансов Наталия Яресько 22 марта была назначена исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто Рико. Совет создан согласно вступившему в силу в июне 2016 года Акту контроля, управления и экономической стабильности Пуэрто Рико (PROMESA).

Об этом Яресько сообщила на странице в Facebook.

«Как исполнительный директор Совета, я буду отвечать за разработку стратегии и осуществление контроля за ее реализацией, одновременно работая, со всеми заинтересованными сторонами, в частности, публичным и частным сектором в США и Пуэрто Рико, медиа, общественностью», — написала Яресько.

Также, она сообщила, что основным заданием Совета является оценка и утверждение ежегодного бюджета и плана возобновления финансовой стабильности, которые разрабатывает правительство острова. Одновременно способствование реструктуризации долга.

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