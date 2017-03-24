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07:24 (мск), источник: УНИАН

В БПП заявили об уходе Грынива с поста главы фракции в Раде

По словам нардепа Березенко, Грынив решил сконцентрироваться на работе советника президента.

Источник: УНИАН

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игорь Грынив решил отказаться от занимаемой должности.

Об этом в программе «Левый берег с Соней Кошкиной» на телеканале «24» сообщил заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко.

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«Игорь Грынив решил покинуть должность руководителя фракции, и он сделал соответствующее заявление… Это состоялось сегодня», — сказал он.

По словам Березенко, Грынив решил сконцентрироваться на работе советника президента Петра Порошенко по стратегическим вопросам.

Касательно потенциальных кандидатов на будущую вакантную должность он сообщил, что внутри фракции продолжаются консультации и какие-либо фамилии называть пока рано.

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