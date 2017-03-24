В БПП заявили об уходе Грынива с поста главы фракции в Раде

Об этом в программе «Левый берег с Соней Кошкиной» на телеканале «24» сообщил заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко.

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игорь Грынив решил отказаться от занимаемой должности.

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«Игорь Грынив решил покинуть должность руководителя фракции, и он сделал соответствующее заявление… Это состоялось сегодня», — сказал он.

По словам Березенко, Грынив решил сконцентрироваться на работе советника президента Петра Порошенко по стратегическим вопросам.