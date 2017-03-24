Учения военных инженеров провели ночью в Хабаровском крае

Специалисты установили минное поле в ночных условиях. Они действовали на переднем крае обороны под прикрытием мотострелкового подразделения. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись средства имитации, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«Установка мин велась по шнуру протяженностью около 1,2 километра на глубину обороны свыше 150 метров без применения осветительных приборов в условиях максимальной близости к условному противнику», — говорится в сообщении пресс-службы.