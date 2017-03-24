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07:19 (мск), источник: Обозреватель

Савченко рассказала, с кем пойдет на следующие выборы в Раду

Поиск политсилы, по ее словам, уже начат.

Источник: РИА "Новости"

В случае досрочных выборов Надежда Савченко будет идти в Верховную Раду «с силой народа», а с политической силой она пока не определилась.

Как подчеркнула нардеп в интервью «Апострофу», она пытается найти «правильную» политсилу.

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«Как я говорю — “с силой народа”. Во всех наших объединениях, альянсах очень часто люди больные властью. Они цепляются за лидера, который их может тянуть, предлагают свои услуги, быстро подмазываются. Когда я вижу таких людей, я не вижу искренности в их глазах. Искренность есть только у тех, кто не верит своим партиям. Я наблюдаю этот процесс уже целый год», — отметила Савченко.

Поэтому, по ее словам, выбрать людей, которые действительно хотят перемен, очень трудно.

«Делать такую работу, когда у тебя есть тщеславие — легко. Тогда лидер рвет, как из-под копыта. А если у тебя нет тщеславия, а есть желание что-то реально сделать, то очень часто ты разочаровываешься и падаешь духом, потому что видишь, что люди несознательные, им ничего не надо. Люди такие, как эта власть. То есть мы сами сформировали такую политическую элиту», — считает нардеп.

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