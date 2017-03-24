Савченко рассказала, с кем пойдет на следующие выборы в Раду

В случае досрочных выборов Надежда Савченко будет идти в Верховную Раду «с силой народа», а с политической силой она пока не определилась.

«Как я говорю — “с силой народа”. Во всех наших объединениях, альянсах очень часто люди больные властью. Они цепляются за лидера, который их может тянуть, предлагают свои услуги, быстро подмазываются. Когда я вижу таких людей, я не вижу искренности в их глазах. Искренность есть только у тех, кто не верит своим партиям. Я наблюдаю этот процесс уже целый год», — отметила Савченко.

Поэтому, по ее словам, выбрать людей, которые действительно хотят перемен, очень трудно.