Красноштанов стал лидером по размеру избирательного фонда на довыборах в ЗС Приангарья

Избирательная комиссия Иркутской области опубликовала данные об избирательных фондах кандидатов на довыборах депутатов Законодательного собрания по округам № 3 и 11. По округу № 3 из пяти кандидатов трое — Сергей Банько (КПРФ), Антон Красноштанов («Единая Россия») и Михаил Труфанов («Справедливая Россия») наполняют свои избирательные фонды. В избирательном фонде Антона Красноштанова было более 1,26 млн рублей. Он их тратил на ролики и обращения по телевидению, печатные предвыборные материалы, оплату работ и услуг, выполненных юрлицами и гражданами. По округу № 11 у всех четырех кандидатов отмечены движения на специальных избирательных счетах. Самый внушительный избирательный фонд у Александра Гаськова («Справедливая Россия»). У него на специальном избирательном счете была 751 тысяча рублей, средства направлялись на предвыборную агитацию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Избирком Иркутской области.

У Сергея Банько на специальном счете было 46,7 тысячи рублей, все это собственные средства кандидата. Указанные суммы он направил на выпуск и распространение агитматериалов. У Михаила Труфанова — 50 тысяч рублей на специальном счете.

«На округе № 11 у Александра Дубровина, выдвинутого партией “Единая Россия”, в избирательном фонде было 600 тысяч. Основная статья расходов — предвыборная агитация, изготовление и распространение печатных агитматериалов. У Олега Кияницы (ЛДПР) счет пополнился на 10 тысяч рублей, у Анатолия Фомина (“Гражданская Платформа”) — на 5,5 тысячи», — сообщили в Избиркоме.

Таким образом, общая сумма поступлений на специальные избирательные счета кандидатов по двум округам составляет 2,85 млн рублей, в то время как потолок расходов на кампанию для одного кандидата установлен законом в размере 2,5 млн рублей.