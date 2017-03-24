Акимат Атырауской области извинился перед Ануаром Нурпеисовым
Новость об «исчезновении казахов» оказалась сотканной из ничего — слова актера неверно трактовали.
Новость об «исчезновении казахов» оказалась сотканной из ничего — слова актера неверно трактовали.
АСТАНА, 24 мар — Sputnik.
В четверг в ряде казахстанских СМИ была опубликована новость о том, что актер и блогер Ануар Нурпеисов в своей речи на курултае в Атырау сообщил, что казахи через
Актер, в свою очередь, заявил Sputnik Казахстан, что это «полный абсурд» и слова вырваны из контекста.
«Фраза, использованная в материале, была вырвана из контекста, Ануар не говорил о том, что казахи исчезнут как нация, он предположил что через 1000 лет на земле не будет такого понятия, как национальность. Ошибка произошла из-за недопонимания сотрудника пресс-службы», — сообщили в ведомстве.
Глава региона высказался о том, что во избежание подобного исхода каждая нация должна свято хранить свой язык и культурное наследие.