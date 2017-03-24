Акимат Атырауской области извинился перед Ануаром Нурпеисовым

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Пресс-служба акимата Атырауской области принесла извинения Ануару Нурпеисову в связи с неправильным пониманием его высказывания о будущем казахов.

В четверг в ряде казахстанских СМИ была опубликована новость о том, что актер и блогер Ануар Нурпеисов в своей речи на курултае в Атырау сообщил, что казахи через какое-то время исчезнут как нация.

Актер, в свою очередь, заявил Sputnik Казахстан, что это «полный абсурд» и слова вырваны из контекста.