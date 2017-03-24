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07:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Акимат Атырауской области извинился перед Ануаром Нурпеисовым

Новость об «исчезновении казахов» оказалась сотканной из ничего — слова актера неверно трактовали.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Пресс-служба акимата Атырауской области принесла извинения Ануару Нурпеисову в связи с неправильным пониманием его высказывания о будущем казахов.

В четверг в ряде казахстанских СМИ была опубликована новость о том, что актер и блогер Ануар Нурпеисов в своей речи на курултае в Атырау сообщил, что казахи через какое-то время исчезнут как нация.

Актер, в свою очередь, заявил Sputnik Казахстан, что это «полный абсурд» и слова вырваны из контекста.

«Фраза, использованная в материале, была вырвана из контекста, Ануар не говорил о том, что казахи исчезнут как нация, он предположил что через 1000 лет на земле не будет такого понятия, как национальность. Ошибка произошла из-за недопонимания сотрудника пресс-службы», — сообщили в ведомстве.

Глава региона высказался о том, что во избежание подобного исхода каждая нация должна свято хранить свой язык и культурное наследие.

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