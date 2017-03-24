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05:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Развитие социального предпринимательства обсудили в Хабаровском крае

Второй этап гражданского форума завершился в поселке Чегдомын, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Источник: Reuters

Участники мероприятия обсудили механизмы государственной поддержки общественных инициатив. Также они высказались по поводу активизации местных сообществ и развития социального предпринимательства.

Было отмечено, что в регионе уделяется особое внимание вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Так, за четыре года благодаря софинансированию из краевого бюджета удалось реализовать 177 проектов, ведется работа по еще 40.

«Востребованным оказалось и новое направление — развитие и поддержка гражданских инициатив по решению социально значимых проблем. В прошлом году на него обратили внимание объединения, реализующие проекты в отдельно взятых районах, а также краевая организация “Точка роста”», — рассказал начальник управления главного управления внутренней политики губернатора и правительства края Анатолий Алексеев.

Правительство края ведет отбор муниципальных образований, которые занимаются поддержкой СОНКО. В 2016 году субсидию в размере 1,5 млн рублей получили четыре территории. В 2017 году на эти цели выделили 4,5 млн рублей. Сейчас программы поддержки СОНКО разработаны и приняты в 12 муниципальных образованиях края.

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