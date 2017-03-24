Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Чай спасает от старческого слабоумия
Депутат потребовал от СКР, ФСБ и МВД проверки данных о Медведеве
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
07:14 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ВЦИОМ: почти 70% россиян планируют проголосовать на президентских выборах 2018 года

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), примерно 70% россиян сообщили о готовности пойти на президентские выборы в марте 2018 года.

Источник: Reuters

В частности, 52,5% респондентов сказали, что точно примут участие в выборах. Еще 17,4% опрошенных заявили, что скорее всего пойдут голосовать. При этом 16,3% россиян пока не определились и примут решение ближе к выборам.

Читайте также
ФОМ: 78% россиян считают себя патриотами

В свою очередь, 7% опрошенных точно не пойдут на выборы. Треть из их числа (32%) утверждает, что не видит в выборах смысла, потому что «все и так решено».

Еще 21% респондентов затруднились ответить, почему не хотят участвовать в голосовании. Кроме того, 18% граждан сказали, что выборы им просто не интересны, а 8% россиян не верят в честность выборов, сообщает «Ведомости». Опрос ВЦИОМ был проведен в период с 22 по 28 февраля, в нем приняли участие 1600 респондентов.

В марте глава комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас и член СФ Анатолий Широков внесли в Госдуму законопроект, который смягчает правила проведения выборов, по которым в 2018 году пройдет президентская кампания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Денис Вороненков был краеугольным камнем Украины"
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
Фийон обвинил Олланда в слежке за политическими оппонентами
Белый дом: улик сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
В кабины пилотов самолетов установят видеорегистраторы
Эрдоган: ЕС после референдума в Турции «могут ждать сюрпризы»
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь