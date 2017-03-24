ВЦИОМ: почти 70% россиян планируют проголосовать на президентских выборах 2018 года

В частности, 52,5% респондентов сказали, что точно примут участие в выборах. Еще 17,4% опрошенных заявили, что скорее всего пойдут голосовать. При этом 16,3% россиян пока не определились и примут решение ближе к выборам.

В свою очередь, 7% опрошенных точно не пойдут на выборы. Треть из их числа (32%) утверждает, что не видит в выборах смысла, потому что «все и так решено».

Еще 21% респондентов затруднились ответить, почему не хотят участвовать в голосовании. Кроме того, 18% граждан сказали, что выборы им просто не интересны, а 8% россиян не верят в честность выборов, сообщает «Ведомости». Опрос ВЦИОМ был проведен в период с 22 по 28 февраля, в нем приняли участие 1600 респондентов.

В марте глава комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас и член СФ Анатолий Широков внесли в Госдуму законопроект, который смягчает правила проведения выборов, по которым в 2018 году пройдет президентская кампания.