Минсельхоз РФ планирует запретить только промышленный лов омуля на Байкале
По словам депутата Госдумы Михаила Щапова, ведомство готово оставить любительский лов и добычу омуля коренными малочисленными народами.
По словам депутата Госдумы Михаила Щапова, ведомство готово оставить любительский лов и добычу омуля коренными малочисленными народами.
Министерство сельского хозяйства РФ намерено запретить промышленный лов омуля на Байкале. Однако будет возможен любительский лов и добыча омуля коренными малочисленными народами. По словам депутата Госдумы РФ Михаила Щапова, данной мерой смогут воспользоваться лишь жители нескольких деревень в Бурятии, поскольку в Приангарье нет зарегистрированных общин КМН на байкальском побережье. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Михаил Щапов получил ответ на свой запрос в Росрыболовство о финансировании рыбоохранных мероприятий на Байкале и предполагаемых мерах по изменению ситуации.
«Мы ведем переговоры с участием представителей Росрыболовства и правительства Иркутской области, обсуждаем варианты занятости людей в сфере рыборазведения, есть ряд интересных предложений. В качестве возможных вариантов рассматривается добыча омуля с обязательной сдачей икры для инкубации, восстановление или создание нового рыборазводного предприятия, в том числе на условиях
В ответе глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал меры, принимаемые
«То, что Росрыболовство активизировало свою деятельность на этом направлении, внушает некоторый оптимизм. Однако пока меры недостаточны: бюджет
Напомним, что запрет на промышленный вылов омуля на Байкале планируют ввести с начала 2018 года. Ограничение предполагается ввести на три года, впоследствии правительство будет уточнять сроки.