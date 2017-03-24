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06:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минсельхоз РФ планирует запретить только промышленный лов омуля на Байкале

По словам депутата Госдумы Михаила Щапова, ведомство готово оставить любительский лов и добычу омуля коренными малочисленными народами.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство сельского хозяйства РФ намерено запретить промышленный лов омуля на Байкале. Однако будет возможен любительский лов и добыча омуля коренными малочисленными народами. По словам депутата Госдумы РФ Михаила Щапова, данной мерой смогут воспользоваться лишь жители нескольких деревень в Бурятии, поскольку в Приангарье нет зарегистрированных общин КМН на байкальском побережье. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу депутата.

Михаил Щапов получил ответ на свой запрос в Росрыболовство о финансировании рыбоохранных мероприятий на Байкале и предполагаемых мерах по изменению ситуации.

«Мы ведем переговоры с участием представителей Росрыболовства и правительства Иркутской области, обсуждаем варианты занятости людей в сфере рыборазведения, есть ряд интересных предложений. В качестве возможных вариантов рассматривается добыча омуля с обязательной сдачей икры для инкубации, восстановление или создание нового рыборазводного предприятия, в том числе на условиях государственно-частного партнерства», — сказал Михаил Щапов.

В ответе глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал меры, принимаемые Ангаро-Байкальским территориальным управлением, исчерпывающими. Для реализации программы по сохранению омуля в Байкале на 2017−2019 годы подготовлен план надзорных мероприятий: предусмотрены сроки и районы контроля, включающие маршруты транспортировки, хранения и реализации омуля, заключены и актуализированы соглашения и планы взаимодействия с территориальными органами МВД в Республике Бурятии и Иркутской области, территориальными органами МЧС, Россельхознадзора, Ропотребнадзора, управлениями ветеринарии.

«То, что Росрыболовство активизировало свою деятельность на этом направлении, внушает некоторый оптимизм. Однако пока меры недостаточны: бюджет Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, контролирующего Иркутскую область, Республику Бурятию и Забайкальский край, на 2017 год составляет всего 17 млн рублей, или менее 300 рублей на 1 кв. километр контролируемой территории в год. Штатная численность инспекторов всего 112 человек, даже если всех командировать на Байкал, этого недостаточно», — отметил Михаил Щапов.

Напомним, что запрет на промышленный вылов омуля на Байкале планируют ввести с начала 2018 года. Ограничение предполагается ввести на три года, впоследствии правительство будет уточнять сроки.

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