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07:39 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев распорядился созвать сессию Ассамблеи народа Казахстана

Правительству поручено принять меры по организации проведения сессии АНК.

Источник: Tengrinews

Нурсултан Назарбаев распорядился созвать сессию Ассамблеи народа Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Созвать двадцать пятую сессию Ассамблеи народа Казахстана 26 апреля 2017 года в городе Астане во Дворце мира и согласия с повесткой дня «Стабильность, единство, согласие — основа модернизации», — отмечается в опубликованном распоряжении Президента.

Правительству поручено принять меры по организации проведения двадцать пятой сессии Ассамблеи народа Казахстана.

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