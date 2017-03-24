Назарбаев распорядился созвать сессию Ассамблеи народа Казахстана
Правительству поручено принять меры по организации проведения сессии АНК.
Правительству поручено принять меры по организации проведения сессии АНК.
Нурсултан Назарбаев распорядился созвать сессию Ассамблеи народа Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Созвать двадцать пятую сессию Ассамблеи народа Казахстана 26 апреля 2017 года в городе Астане во Дворце мира и согласия с повесткой дня «Стабильность, единство, согласие — основа модернизации», — отмечается в опубликованном распоряжении Президента.
Правительству поручено принять меры по организации проведения двадцать пятой сессии Ассамблеи народа Казахстана.