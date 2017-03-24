Главе Охотского района Хабаровского края назначили реальный срок

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

Судом апелляционной инстанции изменен приговор об условном осуждении главы Охотского муниципального района Хабаровского края с назначением реального наказания в виде лишения свободы. Андрея Васильева приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Приговором Охотского районного суда от 21 декабря 2016 года Васильев Андрей Николаевич признан виновным, в том, что, являясь главой органа местного самоуправления, привлек к участию в двух электронных аукционах по закупке для нужд Охотского района автотехники ООО «Гранд Партнер», в котором работал его сын. Используя свое служебное положение, создал преимущественные для ООО «Гранд Партнер» условия участия в аукционах, которые обеспечили победу ООО, а также совершил незаконные действия вопреки условиям контракта и интересам муниципального образования в пользу ООО «Гранд Партнер».

Васильев был осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления, в том числе выборные, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 2 года 6 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 3 года. От отбывания наказания Васильев освобожден, со снятием судимости, на основании постановления Государственной Думы ФС «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» от 24.04.2015 № 6576−6ГД.

Не согласившись с приговором суда, вследствие его чрезмерной мягкости, прокуратура Охотского района внесла апелляционное представление с доводами об исключении в отношении Васильева А. Н. положений закона об условном осуждении и о назначении наказания в виде реального лишения свободы в исправительной колонии. С учетом тяжести совершенных преступлений, их общественной опасности, выраженной в коррупционном значении содеянного главой органа местного самоуправления, суд необоснованно назначил наказание, которое фактически Васильев А. Н. не понесет, в том числе в связи с применением к нему акта амнистии.