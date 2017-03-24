Экс-депутата Заксобрания края оштрафовали за драку в ачинской бане

Суд установил, что «16 июля 2016 года Маркерт в заведении “Царская усадьба” умышленно ударил депутата Ачинского городского Совета Олега Самсонова в висок». Рассмотрение дела проходило без участия как ответчика, так и потерпевшего. Однако суду хватило доказательной базы, чтобы принять решение. В ходе расследования суд располагал протоколами и рапортами полицейских, было опрошено более 20 свидетелей, к делу приложено заключение эксперта, определившего степень нанесенного ущерба здоровью.

Экс-депутату дали 60 дней на оплату штрафа. Однако у Маркерта есть время обжаловать решение в вышестоящем суде. Ранее он публично опровергал факт то, что участвовал в «инциденте в бане».

Будет ли Олег Самсонов требовать компенсации за моральный ущерб, неизвестно.