Экс-депутата Заксобрания края оштрафовали за драку в ачинской бане
Бывшего депутата Законодательного Собрания Красноярского края Максима Маркерта оштрафовали на 5 тыс. рублей за драку в ачинской бане.
Бывшего депутата Законодательного Собрания Красноярского края Максима Маркерта оштрафовали на 5 тыс. рублей за драку в ачинской бане.
Суд установил, что «16 июля 2016 года Маркерт в заведении “Царская усадьба” умышленно ударил депутата Ачинского городского Совета Олега Самсонова в висок». Рассмотрение дела проходило без участия как ответчика, так и потерпевшего. Однако суду хватило доказательной базы, чтобы принять решение. В ходе расследования суд располагал протоколами и рапортами полицейских, было опрошено более 20 свидетелей, к делу приложено заключение эксперта, определившего степень нанесенного ущерба здоровью.
Будет ли Олег Самсонов требовать компенсации за моральный ущерб, неизвестно.