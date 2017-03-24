Россия бойкотирует переговоры о запрещении ядерного оружия в Нью-Йорке
Россия не будет принимать участие в переговорах о запрещении ядерного оружия в
Россия не будет принимать участие в переговорах о запрещении ядерного оружия в
Об этом, как сообщает газета «Коммерсантъ», заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ Михаил Ульянов.
Ульянов отметил, что несмотря на стремление России к построению безъядерного мира, Москва полагает, что «к достижению этой цели нужно продвигаться осмысленно, поэтапно и с должным учетом всех сопутствующих обстоятельств». «В данном случае этого нет», — подчеркнул он.
Дипломат пояснил, что хотя в России «с уважением относятся к мотивам, которыми руководствуются сторонники радикального ускорения процесса ядерного разоружения», стартующие в
По словам Ульянова, поставленная перед участниками переговоров задача не актуальна и «носит ярко выраженный романтический характер», поскольку в настоящее время ядерное оружие является одной из опор системы глобальной стабильности.
«Если эту опору в одночасье сломать, то рухнет вся конструкция, на которой зиждется эта стабильность. Процесс ядерного разоружения может быть только пошаговым, именно такой подход заложен в решениях обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия», — пояснил дипломат.
В то же время, сходной позиции придерживается и ряд других ядерных держав, в том числе США и Китай. Так, старший директор в Совете национальной безопасности США Кристофер Форд отметил, что США «категорически против» инициативы о запрете ядерного оружия.
Накануне, 23 марта, глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к обсуждению сокращения ядерного арсенала. В то же время министр отметил, что подобные переговоры должны вестись «с учетом всех факторов».
Решение о начале международных переговоров, которые должны привести к выработке конвенции о запрещении ядерного оружия, приняла генеральная Ассамблея ООН. В поддержку этого решения 23 декабря 2016 года выступили 113 стран, 13 воздержались, 35 выступили против.