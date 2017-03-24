Россия бойкотирует переговоры о запрещении ядерного оружия в Нью-Йорке

Об этом, как сообщает газета «Коммерсантъ», заявил ​директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ Михаил Ульянов.

Ульянов отметил, что несмотря на стремление России к построению безъядерного мира, Москва полагает, что «к достижению этой цели нужно продвигаться осмысленно, поэтапно и с должным учетом всех сопутствующих обстоятельств». «В данном случае этого нет», — подчеркнул он.

Дипломат пояснил, что хотя в России «с уважением относятся к мотивам, которыми руководствуются сторонники радикального ускорения процесса ядерного разоружения», стартующие в Нью-Йорке переговоры о выработке конвенции о запрещении ядерного оружия Москва воспринимает в негативном ключе. «Предлагаемый ими образ действий заставляет вспомнить известное изречение о том, что порой благими намерениями вымощен путь в ад. Эта инициатива [по запрету ядерного оружия.— РБК] плохо просчитана и даже вредна», — заявил Ульянов.

По словам Ульянова, поставленная перед участниками переговоров задача не актуальна и «носит ярко выраженный романтический характер», поскольку в настоящее время ядерное оружие является одной из опор системы глобальной стабильности.

«Если эту опору в одночасье сломать, то рухнет вся конструкция, на которой зиждется эта стабильность. Процесс ядерного разоружения может быть только пошаговым, именно такой подход заложен в решениях обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия», — пояснил дипломат.