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08:57 (мск), источник: РБК

Россия бойкотирует переговоры о запрещении ядерного оружия в Нью-Йорке

Россия не будет принимать участие в переговорах о запрещении ядерного оружия в Нью-Йорке, намеченных на 27 марта, поскольку считает их несвоевременными.

Об этом, как сообщает газета «Коммерсантъ», заявил ​директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ Михаил Ульянов.

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Ульянов отметил, что несмотря на стремление России к построению безъядерного мира, Москва полагает, что «к достижению этой цели нужно продвигаться осмысленно, поэтапно и с должным учетом всех сопутствующих обстоятельств». «В данном случае этого нет», — подчеркнул он.

Дипломат пояснил, что хотя в России «с уважением относятся к мотивам, которыми руководствуются сторонники радикального ускорения процесса ядерного разоружения», стартующие в Нью-Йорке переговоры о выработке конвенции о запрещении ядерного оружия Москва воспринимает в негативном ключе. «Предлагаемый ими образ действий заставляет вспомнить известное изречение о том, что порой благими намерениями вымощен путь в ад. Эта инициатива [по запрету ядерного оружия.— РБК] плохо просчитана и даже вредна», — заявил Ульянов.

По словам Ульянова, поставленная перед участниками переговоров задача не актуальна и «носит ярко выраженный романтический характер», поскольку в настоящее время ядерное оружие является одной из опор системы глобальной стабильности.

«Если эту опору в одночасье сломать, то рухнет вся конструкция, на которой зиждется эта стабильность. Процесс ядерного разоружения может быть только пошаговым, именно такой подход заложен в решениях обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия», — пояснил дипломат.

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В то же время, сходной позиции придерживается и ряд других ядерных держав, в том числе США и Китай. Так, старший директор в Совете национальной безопасности США Кристофер Форд отметил, что США «категорически против» инициативы о запрете ядерного оружия.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин также заявила, что Пекин принял решение не принимать участие в переговорах

Накануне, 23 марта, глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к обсуждению сокращения ядерного арсенала. В то же время министр отметил, что подобные переговоры должны вестись «с учетом всех факторов».

Решение о начале международных переговоров, которые должны привести к выработке конвенции о запрещении ядерного оружия, приняла генеральная Ассамблея ООН. В поддержку этого решения 23 декабря 2016 года выступили 113 стран, 13 воздержались, 35 выступили против.

Комментарии
4
Берёзка
Нам (России), как потенциальному агрессору, необходимо поддерживать свой имидж. Плавали, знаем... мы строим заводы по уничтожению, а они в земельку закопать, чтоб "сохраннее" было. Пусть теперь переговаривают между собой.
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Юрий Жданов
За одного битого, двух не битых дают.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
всё ,ребятушки,умойтесь,теперь вам уже никто не поверит....
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