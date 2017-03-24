Челябинск и Сочи договорились об обмене отдыхающими

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Руководитель курортного города рассказал о возможностях нового Сочи и предложениях, которые доступны отдыхающим. «Действительно, предложения есть разные, сегодня Сочи доступен для человека любого достатка. Но я бы хотел вернуть хорошую традицию, когда труженики металлургических предприятий и заводов оздоравливались в Сочи, где благоприятный климат, а воздух насыщен йодом. Город и наши санаторно-курортные учреждения готовы принимать гостей по себестоимости. Таким образом, цена пребывания в нашем санатории с трехразовым питанием и лечением составит от 1400 до 2000 рублей в сутки», — отметил он.

Также было предложено организовать культурный обмен для пенсионеров, работников социальной сферы и социально незащищенных слоев населения.

В свою очередь Евгений Тефтелев поддержал предложения, озвученные главой Сочи. «Сейчас наша задача разработать план их реализации. Я думаю, что как активные члены советов ветеранов, как и труженики металлургических и машиностроительных предприятий, города оценят нашу инициативу», — подчеркнул он.